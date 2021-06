Smart ForFour da 25.832 euro, incentivi esclusi

La Smart forfour è una citycar elettrica derivata dalla fortwo, ma di 80 cm più lunga e con un passo di 249 cm contro 187: così, infatti, può trasportare quattro persone. Le porte posteriori fanno accedere a un divano sufficientemente comodo per una coppia di adulti. La meccanica riprende lo schema della versione biposto: il motore è piazzato fra le ruote dietro, quelle cui è affidata la trazione, dunque sotto il bagagliaio. Quest'ultimo ha solo 185 litri di capacità con tutti i posti in uso, ma cresce a 975 reclinando lo schienale; possibile anche chiudere la poltrona anteriore destra per caricare oggetti fino a 222 cm di lunghezza. Maneggevole e scattante in città, la ForFour se la cava anche nei tragitti extraurbani dove offre una guida molto precisa. Ma il vero limite sono i 140 km di autonomia. Sei diverse varianti.

14/17 16/17 Menu