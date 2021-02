Smart forFour

La Smart forfour, disponibile nella sola versione elettrica EQ, propone tutto lo stile e le caratteristiche della “sorellina” fortwo, con in più la versatilità dei quattro posti. Caratterizzata da un rapporto tra lunghezza esterna (3.495 mm) e spazio abitabile che raggiunge un indice record del 77%, la vettura offre grande praticità anche come possibilità di carico grazie ad un vano bagagli che può arrivare a contenere 975 litri ribaltando il divanetto posteriore. L'autonomia offerta dalla batteria da 17,6 kWh è compresa tra 145 e 153 km; per la ricarica della quale (dal 10 all'80% della capacità) tramite il caricatore di serie da 4,6 kW occorrono meno di sei ore utilizzando una normale presa domestica, che diventano meno di 3,5 collegandosi ad una wallbox o una colonnina pubblica.

