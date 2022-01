Smart Forfour, disponibile nella sola versione elettrica Eq, propone tutto lo stile e le caratteristiche della Fortwo, con in più la versatilità dei quattro posti. Caratterizzata da un rapporto tra lunghezza esterna (3.495 mm) e spazio abitabile che raggiunge un indice record del 77%, la vettura offre grande praticità anche come possibilità di carico grazie ad un vano bagagli che può arrivare a contenere 975 litri ribaltando il divanetto posteriore. L’autonomia offerta dalla batteria da 17,6 kWh è compresa tra 145 e 153 km; per la ricarica della quale (dal 10 all’80% della capacità) tramite il caricatore di serie da 4,6 kW occorrono meno di sei ore utilizzando una normale presa domestica, che diventano meno di 3,5 collegandosi ad una wallbox o una colonnina pubblica. Nel dettaglio la smart Forfour Eq Passion è lunga 349 cm, larga 166 cm, alta 155 cm con un bagagliaio da 185 a 975 litri. Nella versione Eq Forfour Passion costa 28.152 euro con motore elettrico capace di erogare una potenza massima di 60 kW/82 cavalli ed una coppia massima di 160 Nm. La trazione è anteriore. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 12,7 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 130 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.200 kg.

Per saperne di più clicca sul listino



9/11 11/11 Menu