Smart ForTwo con 2.453 unità

Ora solo elettrica, la Smart ForTwo è la regina della città: più corta di tutti gli altri modelli di almeno 70-80 cm, in pratica può girare su se stessa. Offre quindi una maneggevolezza e una facilità di parcheggio impareggiabili, e gode delle agevolazioni riservate da molti comuni alle auto elettriche. L’abitacolo offre ai due occupanti spazio e ariosità più che soddisfacenti, con una posizione di guida rialzata che migliora la visibilità e il controllo sul traffico circostante; in rapporto alle microscopiche dimensioni esterne è adeguato anche il bagagliaio e si può sfruttare la possibilità di reclinare in avanti lo schienale del sedile destro per portare carichi piuttosto ingombranti. Le finiture e i materiali interni sono abbastanza validi, come pure la dotazione di sicurezza: per tutta la gamma sono di serie, oltre agli airbag frontali, gli elementi laterali sia per la testa che per il torace e le ginocchia di chi guida.

18/21 20/21 Menu