Smart Fortwo con 4.639 unità vendute

La Smart Fortwo è la regina della città: più corta di tutti gli altri modelli di almeno 70-80 cm, in pratica può girare su se stessa: le bastano 7 metri per un’inversione, offrendo una facilità di parcheggio unica. L’abitacolo offre ai due soli occupanti, con una posizione di guida rialzata che migliora la visibilità. Le finiture interne sono validi, come pure la dotazione di sicurezza: per tutta la gamma sono di serie, oltre agli airbag frontali, gli elementi laterali per testa e torace e per le ginocchia di chi guida. La guidabilità e confort sono migliorati e il motore elettrico garantisce un notevole sprint. L’autonomia la rende pratica solo in città. A disposizione c’è però il caricatore da 22 kW che consente di velocizzare i tempi di attesa soprattutto dalle colonnine pubbliche.

5/12 7/12 Menu