Autonomia limitata a poco più di 150 chilometri ma grande maneggevolezza in città per la Smart Fortwo Eq. Consultare informazioni sullo stato dell’auto, ricaricare la batteria, trovare un parcheggio libero e farsi guidare fino a quest’ultimo, organizzare il carico, condividere l’auto con gli amici o la famiglia e ritrovare la vettura; tutto questo è offerto da Smart EQ Control e dai “ready to” services grazie ad alcune applicazioni mobili. L’autonomia è compresa fra i 152 e i 159 km. Con il caricatore di bordo opzionale da 22 kW per ricaricare la batteria dal 10 all’80% tramite wallbox o una colonnina pubblica bastano meno di 40 minuti. Nel dettaglio la smart fortwo coupé EQ fortwo prime è lunga 269 cm, larga 166 cm, alta 156 cm con un bagagliaio da 260 a 350 litri. Nella versione EQ fortwo prime costa 30.132 euro con motorizzazione elettrica (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 60 kW/82 cavalli ed una coppia massima di 160 Nm . La trazione è anteriore. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 11,6 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 130 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.095 kg.



