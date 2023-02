A chiudere la selezione delle auto elettriche selezionate la Smart fortwo cabrio con motorizzazione a zero emissioni EQ. La due posti tedesca presenta tutte le peculiarità della coupé, alle quali unisce il piacere della guida a cielo aperto. I rinnovati interni convincono soprattutto per l’introduzione di nuovi scomparti portaoggetti ed il nuovo concetto di User Experience. La nuova generazione di Infotainment offre un’integrazione per smartphone diretta che permette di muoversi anche in auto nello stesso ambiente digitale cui si abituati. L’autonomia è compresa tra 150 e 157 km e tramite il caricatore di bordo da 4,6 kW di serie per ricaricare la batteria dal 10 all’80% con una presa domestica bastano meno di sei ore. Nel dettaglio la versione selezionata è la

smart fortwo cabrio EQ fortwo pure, lunga 269 cm, larga 166 cm, alta 155 cm con un bagagliaio da 260 a 340 litri. Nella versione EQ fortwo pure costa 28.577 euro con motorizzazione elettrica (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 60 kW/82 cavalli ed una coppia massima di 160 Nm . La trazione è anteriore. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 11,9 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 130 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.125 kg.



Per saperne di più clicca sul listino