Smart Fortwo e Forfour soltanto elettriche

La Smart rompe con il passato e ha detti addio al motore a scoppio. Le rinnovate Fortwo e Forfour sono infatti disponibili solo col powertrain da 82 cv e 160 Nm di coppia, alimentato da batterie di 17,6 kWh di capacità: l'autonomia dichiarata è di 160 km circa, mentre una ricarica completa dall'impianto elettrico di casa è portata a termine in 6 ore. Con, invece, il caricatore da 22 kWh bastano 40 minuti per rabboccare dal 10% all'80% della capacità. La Smart dichiara un tempo di soli 4,8 secondi per lo scatto da 0 a 60 kmh e non manca certo di sprint al semaforo. Prezzi a partire da 25.000 euro.