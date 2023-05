La Smart Fortwo EQ adesso a prolusione solo elettrica è la regina della città: più corta di tutti gli altri modelli di almeno 70-80 cm, in pratica può girare su se stessa. Secondo Smart bastano 7 metri per compiere un'inversione a U. Offre quindi una maneggevolezza e una facilità di parcheggio impareggiabili e gode delle agevolazioni riservate da molti comuni alle auto elettriche: come l’accesso alle ZTL e la possibilità di parcheggiare sulle strisce blu a gratis. L’abitacolo offre ai due occupanti spazio e ariosità più che soddisfacenti, con una posizione di guida rialzata che migliora la visibilità e il controllo sul traffico circostante. In rapporto alle microscopiche dimensioni esterne è adeguato anche il bagagliaio con accesso tramite lunotto sollevabile e ribaltina inferiore e si può sfruttare la possibilità di reclinare in avanti lo schienale del sedile destro per portare carichi piuttosto ingombranti. Le finiture e i materiali interni sono validi, come pure la dotazione di sicurezza: per tutta la gamma sono di serie, oltre agli airbag frontali, gli elementi laterali per testa e torace e quello per le ginocchia di chi guida. La scocca è sempre basata sulla cellula Tridion in acciaio, alla quale sono ancorati gli elementi in plastica della carrozzeria. Guidabilità e confort sullo sconneso sono molto migliorati rispetto al passato e il motore elettrico inserito fra le ruote dietro, sotto il bagagliaio garantisce un notevole sprint ai semafori. Quello di cui va tenuto conto è l’autonomia che rende la Smart pratica per l’ambito urbano. Chi volesse spingersi oltre valuti di richiedere il caricatore da 22 kW, invece di quello da 4,6 kW che consente di velocizzare le ricariche dalle colonnine pubbliche, riducendo l'attesa.



