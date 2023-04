Smart Grids, 18 milioni per potenziare le reti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Vale oltre 18,2 milioni di euro il progetto Smart Grids in Valle d’Aosta, finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), missione 2, Rivoluzione Verde e transizione ecologica. Il progetto – che coinvolge la Regione Valle d’Aosta, Cva Compagnia Valdostana delle Acque e Deval – prevede una serie di interventi sulla rete elettrica. Deval potenzierà di 102 MW l’hosting capacity della rete a media tensione (la capacità della rete elettrica di assorbire la potenza generata da fonti rinnovabili), installando nuovi e più potenti trasformatori e costruendo un nuovo alimentatore (feeder) di media tensione per un’area attualmente satura (Valgrisenche). Inoltre, con la sostituzione di 90 trasformatori da media a bassa tensione verrà incrementata la potenza distribuibile sul territorio di 21 MW: lo scopo è favorire l’utilizzo dell’energia elettrica per i consumi domestici e lo sviluppo della mobilità elettrica. Sono previsti anche interventi volti a rendere la rete più “smart” con tecnologie evolute, interruttori telecomandati, sensori e software. Gli interventi dovranno essere realizzati entro il giugno 2026.