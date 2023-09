Smart home, con un’app si gestirà tutta la casa

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un universo di dispositivi e appliance con un denominatore comune, ben definito e composto da tre concetti: connettività, intelligenza (artificiale) e sostenibilità. Un universo fatto di oltre 20 famiglie di prodotti smart e relativi servizi a corredo distribuiti fra tre marchi – Candy, Hoover e Haier – che si presentano con il plus condiviso di essere, con caratteristiche e peculiarità diverse, ecosistemi interattivi in grado di mettere il consumatore/utente al centro.

Haier Europe a Berlino è arrivata con lo status di fornitore “premium” nell'ambito dei sistemi per la casa connessa e in occasione della conferenza stampa allestita nel proprio stand di circa 3.400 metri quadrati il ceo Yannick Fierling ha spiegato come l'azienda sta interpretando questo ruolo. La sintesi può essere questa: la tecnologia può avere un reale grande impatto per migliorare quotidianità domestica e deve essere al servizio dell'ambiente. Reti, Internet delle cose, algoritmi ed elettrodomestici sono quindi le componenti di un sistema completo e integrato di soluzioni per vivere la casa connessa. Consumando meno e sfruttando al meglio le capacità del digitale.

L‘efficienza energetica un mantra

L'accento che Haier pone sullo sviluppo della propria concezione di casa intelligente riguarda non a caso l'ambito dello smart energy management. A Berlino si sono visti i primi esempi concreti di progetti rivolti alla creazione di ambienti in cui gli elettrodomestici connessi della galassia Haier vanno a dialogare con gli impianti fotovoltaici, le pompe di calore, i sistemi di climatizzazione e quelli di ricarica elettrica, all'interno di una piattaforma di servizi onnicomprensiva e orchestrata attraverso l’app hOn. Quest'ultima funzionerà anche da interfaccia per mettere in connessione l'intero sistema con i provider di energia elettrica, diventando lo strumento principale per ottimizzare i consumi di tutti gli apparecchi presenti in casa e traguardando l'obiettivo di arrivare a bollette calcolate sulla base di una tariffa oraria che tiene conto delle diverse modalità di utilizzo, come già avviene in alcuni Paesi del Nord Europa. Uno dei mantra di Haier è l'efficienza energetica e connettere ogni all'app elettrodomestico il primo passo per poter attivare infinite possibilità di personalizzazione e una serie di funzioni aggiuntive per semplificare la vita domotica quotidiana.

Le novità: dalle lavatrici di classe A-40% ai forni bionici

Sotto il cappello del marchio Haier, da sempre, converge l'offerta top di gamma dell'azienda e anche le novità portate in vetrina a Berlino rispettano la tradizione. Nell'area dedicata al washing, la new entry è la nuova gamma di lavatrici e asciugatrici X Series 11 con soluzioni che raggiungono anche la classe A-40% e add on come la tecnologia Ultra Fresh Air che regola l'immissione continua di aria nel cesto per rinfrescare continuamente i capi, mentre si fermano alla classe A-30% gli apparecchi della famiglia I-Pro Series 7 Plus. Versatilità è invece la parola chiave che accompagna gli annunci nel campo dei frigoriferi, dove domina la scena il modello multi-door Cube 90 Series 9, di fatto l'hub per il controllo della casa connessa attraverso l'app hOn. Nello spazio riservato ai prodotti per il cooking, la principale attrazione sono i forni e i piani cottura della nuova ID Series, che sfruttano la tecnologia proprietaria Bionicook: una telecamera posizionata all'interno del forno riconosce il cibo e stabilisce in modo automatico i parametri ideali di preparazione durante l'intero ciclo di cottura, misurando accuratamente la temperatura e abilitando via app il controllo da remoto della stessa, nonché la programmazione e la selezione di programmi e ricette. Bello da vedere e anch'esso dotato di tecnologia bionica (e di connettività Internet con browser integrato) è anche il forno Chef@Home, la cui porta è uno schermo touch attraverso il quale navigare fra siti, video di ricette e piattaforme di streaming grazie al sistema audio integrato. L'ultima chicca di Haier a Ifa, infine, è la capsule collection Casarte Series, una linea esclusiva di apparecchi top class in fatto di tecnologia (intelligenza artificiale in primis) e design: due i prodotti esposti, un sistema 2 in 1 per lavatrice e asciugatrice (prezzi a partire da 2.999 euro) e un frigorifero con il più ricco set di funzioni di conservazione per il massimo livello di personalizzazione (da 4.999 euro).

Il bianco Candy, le scope elettriche e le lavatrici di Hoover

Efficienza accessibile: questo il claim che accompagna il ricco menu di nuove proposte a marchio Candy, votate a semplificare - in un'ottica di ecosistema interamente connesso - l'accesso alle funzioni e ai programmi di monitoraggio dell'appliance rese disponibili dall'app hOn. Fra i prodotti da segnalare spiccano il frigorifero smart in classe A (che promette una riduzione dei consumi fino al 67%), e la lavatrice Rapidò Pro in classe A-20% mentre è al debutto assoluto a Ifa anche la gamma di forni connessi NextOven, in grado di cucinare menù diversi in contemporanea su sei livelli evitando il mix di odori. Smart e connessi alla piattaforma hOn sono infine anche due nuovi modelli della famiglia di lavastoviglie Rapidò, uno compatto largo solo 45 centimetri e uno da appoggio per kit da 8 coperti. A casa Hoover, invece, riflettori puntati sulla scopa elettrica senza fili HFX (i visitatori potranno testarla in un labirinto che fonde realtà e mondo virtuale), dotata di una particolare tecnologia per raggiungere nuovi livelli di pulizia in ogni angolo della casa e di un contenitore della polvere spostato in basso per ridurre il percorso dello sporco aspirato. Nell'area lavaggio, infine, il palcoscenico è tutto per la lavatrice H-WASH 700 in classe A-30%, il cui cesto è il più ampio sul mercato in dimensioni standard e con un motore inverter più efficiente del 60% rispetto allo standard. La connessione all'app hOn ne abilita la gestione di attività di manutenzione preventiva che, dicono i diretti interessati, allungano la vita dell'elettrodomestico e promettono un risparmio energetico pari a 30 lavaggi l'anno.