Smart Mobility Report 2023: in constante crescita il mercato delle elettriche in Europa

In Europa il mercato delle auto “alla spina” anche nel 2023 sarà in netta crescita. Questo è quanto prevede lo Smart Mobility Report pubblicato da Energy&Strategy Group del Politecnico di Milano in collaborazione con GasGas. I dati presentati dall’Osservatorio che si concentrano sulla diffusione delle auto elettriche nel Vecchio Continente parlano chiaro: per l’anno in corso le immatricolazioni saranno del +13% rispetto all’anno passato. A far la parte del leone sono gli automobilisti tedeschi che fanno segnare un +27% di auto EV tra tutti i nuovi modelli acquistati. Al secondo posto troviamo il Regno Unito Regno Unito (23%) e a seguire la Francia (22%). I Paesi dove le auto elettriche sono più diffuse rimangono quelli del nord Europa, ovvero Norvegia (89%), Svezia (56%) e Danimarca (39%).

In Italia, nonostante le 2.280 nuove immatricolazioni registrate fino ad agosto (+77,18% rispetto allo stesso mese dello scorso anno) la media rimane sotto quella europea. Secondo i dati dello Smart Mobility Report 2023 sono le e regioni del nord Italia quelle che hanno registrato il maggior numero di nuove auto EV, tra cui Trentino-Alto Adige, Lombardia e Toscana. Uno dei motivi per cui la auto elettriche non suscitano ancora del tutto le simpatie degli automobilisti italiani, secondo il Report, è la mancanza di una rete capillare di colonnine di ricarica. Gli automobilisti intervistati sostengono che l’installazione di punti di ricarica in centri commerciali, cinema, palestre o altri punti maggiormente frequentati (oltre che sulla rete autostradale e strade extraurbane) siano il viatico per dare la definitiva spinta alla transazione dal termico all’elettrico.