Smart, la nuova #3 debutta al Salone dell’auto Shanghai

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Smart poco meno di un anno dopo aver svelato la #1 è pronta a lanciare la #3. Lo farà in occasione del Salone dell’auto di Shanghai il 17 aprile prossimo. Il nuovo modello sarà più grande dell’attuale #1 e pur condividendo lo stesso frontale adotterà uno stile quasi da coupè, sulla base di un parabrezza più inclinato dell’attuale #1 e di una linea del tetto più spiovente. L’obiettivo è di offrire più spazio a bordo, grazie ad passo molto più lungo a disposizione. Il format originario di Smart basato su auto suoercompatte è dunque definitivamente un ricordo

Smart, una doppia ozione di batteria

Non ci sono al momento altre informazioni riguardo ai tagli delle batterie a disposizione della nuova #3, ma è probabile che come la #1 ci sarà una doppia opzione a motore singolo o doppio con potenze rispettivamente di 152 o 268 cv, simili a quelle della Smart #1. Se poi la versione Brabus della #1 dispone di 442 cv è logico immaginare che la #3 più grande ottenga lo stesso trattamento. Quanto all'autonomia rimarrà top secret fino alla rivelazione ufficiale a Shanghai.

Loading...

Smart, la sigla #2 per l’erede della ForTwo

La #3 si basa sulla stessa piattaforma SEA ovvero Sustainable Experience Architecture di Geely che è anche la stessa della Smart #1. Anche Volvo e Lynk & Co del resto utilizzano questa tipo di tecnologia. Secondo rumors cinesi Smart starebbe riservando la sigla #2 per utilizzarla ad una futura sostituzione dekka ForTwo. La Smart #3 dopo il debutto in anteprima a Shanghai sarà in vendita in Cina entro l'anno e raggiungerà il mercato europeo nel 2024.

Smart Photogallery7 foto Visualizza

Smart, entro il 2027 sei o sette modelli

Smart come è noto è uscita dal mercato americano nel 2019, ma il marchio crescerà di qui al 2027 per arrivare ad un numero di nuovi modelli fra i sei e sette, lo ha confermato di recente il ceo di Smart Europe, Dirk Adelmann che sulla nuova #3 ha aggiunto che si tratta della versione sportiva della #1. La #1 è il primo modello della gamma prodotta in Cina da Geely, ma 100% made in Mercedes soprattutto per lo stile che è di un livello di offerta tipica da brand premium.

Smart, il primo show room è a Brescia

Il cambio di marcia di Smart si abbina a delle modalità di acquisto innovative, visto che si potrà prenotate la nuova Smart #1 in vendita da luglio versando un acconto di 500 euro sia online oppure attraverso un agente sul territorio, il primo dei quali è stato inaugurato nei giorni scorsi a Brescia. Col configuratore sul sito del brand si sceglie la vettura. In seguito si verrà contattati da un agente per convertire la prenotazione in un ordine o per il riaccredito dell’acconto versato.