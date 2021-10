Smart, la rivoluzione parte dal nuovo suv compatto

2' di lettura

Il primo suv di Smart dopo il debutto al Salone di Monaco di settembre è arrivato in Italia per farsi conoscere sia pure brevemente ma dal vivo. Si tratta per ora soltanto di un prototipo, battezzato Concept #1, ma è molto vicino al modello di serie che a partire dal metà del 2022 rivoluzionerà l'offerta di Smart. Non a caso con questo suv compatto 100% elettrico che è il primo sulla base della joint venture avviata fra Mercedes e i cinesi di Geely e che è lungo appena 4,3 metri, si celebra di fatto l'avvio di una nuova fase cruciale del brand di oggi.



In Italia il rapporto sarà stretto con Mercedes

Un nuovo corso per Smart che avrà ancora tanto da Mercedes, ma adesso anche dal nuovo partner cinese Geely. Ci sono nuove risorse in arrivo e nuovo staff solo parzialmente condiviso con Mercedes. Anche in Italia, ovviamente, perché il rinnovato corso Smart prevede una strategia di rete di vendita abbinata a Mercedes, ma con autonomia e libertà proprie. Puntando su un suv, Smart conta di rendere questo modello più attrattivo delle piccole citycar di oggi.

Dettagli di stile ma anche funzionali all’auto

Grazie a dettagli come il tetto in cristallo, sospeso e degli interni con forme pulitissime, luminoso, ampio. Modernissimo nell’Infotainment, col display da 12.8 pollici 3D con tanto di avatar e sistema operativo Mercedes che si aggiorna in automatico over di air (Ota). Chi lo ha guidato, durante i test cinesi ormai avanzati, parla di una vettura estremamente easy, confortevole, agile, con un avantreno preciso. Chissà se la vettura sarà proposta anche in versione integrale 4x4.

Oltre 430 km di autonomia dichiarata

Ma non solo ci sono poi batterie per oltre 430 km di autonomia e potenza di ricarica per sfruttare colonnine che garantiscono un pieno in meno di un'ora. Non resta che attendere il 2022 per vedere dal vivo la versione definitiva che non sarà proposta con le porte ad apertura a libro come sul concept, ma che punta a stupire per le soluzioni interne e per quello stile un pò così nuovo.