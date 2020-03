Smart Start 2020: Finanza Pubblica a sostegno delle Startup Innovative di Stefania Esposito*

(Tierney - stock.adobe.com)

2' di lettura

Oltre l'85% dell'erogato in Italia passa ancora attraverso il sistema bancario e risulta che le vie alternative al tradizionale canale bancario vengono raramente esplorate. Questi alcuni dei dati recentemente illustrati da Domenico Siniscalco nel corso di un suo intervento pubblico. Dati senz'altro reali e obiettivi che trasferiscono una immagine distorta del nostro sistema finanziario che potrebbe invece essere all'avanguardia in Europa se correttamente utilizzato in tutte le sue potenzialità. Spesso i nostri imprenditori non considerano gli importanti strumenti di finanza d'impresa esistenti in Italia, che fanno del nostro Paese una meta molto interessante per start-up e aziende innovative.

Tra questi strumenti spicca il nuovo bando 2020 Smart&Start, un finanziamento di Invitalia a tasso zero, che non richiede alcuna garanzia e con un periodo di preammortamento e ammortamento lungo. Si tratta di una misura tra le più all'avanguardia in Europa e testimonia come la legislazione sulle Startup Innovative italiane sia tra le migliori in termini di quantità ed intensità delle agevolazioni. Tale bando è un esempio di un canale di finanziamento complementare a quello bancario estremamente valido per le società in fase di avviamento in quanto consente di ottenere liquidità con tempi di restituzione lunghi non gravando sui flussi di cassa iniziali.

Le startup, per accedere ai fondi, devono presentare un piano di impresa compreso tra € 100.000 e 1,5 milioni di euro con un significativo contenuto tecnologico o innovativo. L'importo finanziato può arrivare anche al 90% del valore del piano di impresa in presenza di determinate caratteristiche, quali ad esempio un socio con PhD, una compagine sociale under 36 o integralmente femminile. La misura è inoltre particolarmente interessante per le aziende che hanno una sede operativa in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, per cui la quota del finanziamento a fondo perduto è stata innalzata dal 20% al 30%. Ma è valorizzato anche il centro -nord del Paese: è prevista infatti una premialità aggiuntiva per le imprese che prevedono di investire nelle regioni di convergenza, che attivano collaborazioni con centri di ricerca ed incubatori, che dispongono di un accordo di investimento con un investitore qualificato o del rating di legalità.

Il nuovo bando prevede inoltre una riduzione dei tempi burocratici per finanziamenti più veloci e criteri di valutazione del business plan più semplici. Spicca ad esempio il piano di ammortamento per la restituzione del finanziamento che è stato prolungato da 8 a 10 anni, sempre con rate semestrali posticipate. Ma la sostanziale novità riguarda il piano di impresa che deve essere presentato in fase di applicazione della domanda – interamente online – il quale non prevede più la distinzione tra costi di investimento e costi di gestione. In linea generale i costi ammissibili nel piano di impresa riguardano gli investimenti in immobilizzazioni immateriali e materiali ed i servizi funzionali alla realizzazione del piano stesso. Grazie a questi miglioramenti il bando Smart&Start 2020 diventa una cruciale fonte di finanziamento che si affianca al tradizionale debito bancario e ad investimenti in equity tipici del mondo startup quali Venture Capital e Business Angels; mettendo a disposizione delle aziende innovative la possibilità di crescere tramite l'accesso a più fonti di finanziamento strutturate.

*COO & Co-founder di Blue Ocean Finance