Smart working, attenzione alla qualità dell’aria nelle stanze Ciò che respiriamo in casa è 5 volte più inquinato di quello che c’è fuori: soprattutto in tempi di confinamento forzato, bisogna aprire le finestre. Mentre la richiesta di purificatori è in crescita di Sara Deganello

(Unsplash)

3' di lettura

Costretti a casa dalle misure imposte dal governo per contenere il contagio da coronavirus, condividiamo gli ambienti domestici senza interruzione di continuità. Soprattutto in questo momento, quindi, è importante ricordare la qualità dell’aria all’interno delle stanze. Alessandro Miani presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale, assicura che «a prescindere dal coronavirus avere un’aria pulita negli ambienti confinanti è buona cosa perché riduce il rischio di patologie dovute a inquinanti che portiamo da fuori o produciamo noi stessi. Per esempio: particolato atomosferico, radon, spore, muffe, cov (composti organici volatili come la formaldeide, il fumo di sigaretta o gli elementi liberati dai prodotti per la pulizia o cosmetici, ndr), e ovviamente batteri e virus».

Inquinamento indoor



Secondo Miani «è importante avere un buon ricambio d’aria in casa: mediamente è 5 volte più inquinata di quella che respiriamo fuori. Oggi c’è il coronavirus ma il virus dell’influenza c’è sempre. Igiene personale, pulizie con finestre aperte, piante, sistemi di purificazione dell’aria (per la mitigazione degli inquinanti) o di monitoraggio che ti dicono quando aprire la finestra: sono alcuni dei consigli. Tenere l’aria pulita evita il più possibile l’insorgenza di patologie di tipo respiratorio che rendono più facile l’aggressione da parte di un virus». Miani ricorda come, anche in situazioni normali, mediamente passiamo il 90% del nostro tempo indoor. E che l’inquinamento atmosferico «provoca 76mila morti in Italia all’anno: 58.600 dovuti al PM10, 14.600 dovuti all’NO2 (biossido di azoto, ndr) e 3.000 all’ozono, secondo l'Air Quality Report 2019 dell’Agenzia ambientale europea (Eea)».

Richieste di purificatori in aumento

Chi produce e commercializza purificatori d’aria certifica l’interesse del pubblico verso questa categoria di dispositivi dall’inizio dell’anno: «Abbiamo ricevuto diverse richieste di purificatori, crediamo per la sensibilizzazione del momento circa le misure di prevenzione che si possono attuare per limitare i contagi, nonché quello di cercare di mantenere un buon livello qualitativo dell'aria negli ambienti chiusi», fanno sapere da Phorma che distrubuisce in Italia il purificatore Roger di Stadler Form.

Anche da parte di Dyson viene confermata la richiesta di purificatori, iniziata in Italia all’inizio dell’anno a causa dell’inquinamento e poi con l’insorgere dell’emergenza coronavirus. L’azienda inglese ha diversi modelli in commercio, l’ultimo è il Dyson Pure Cryptomic, capace di distruggere, grazie al criptomelano, le molecole di formaldeide «500 volte più piccole rispetto al particolato PM 0,1 e particolarmente difficili da catturare».