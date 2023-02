Smart working, cambiano ancora le regole. Cosa c’è da sapere in 5 domande e risposte

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

La normativa sullo smart working cambia ancora. Con gli emendamenti al Milleproroghe approvati ieri 9 febbraio 2023 in commissione Bilancio e Affari costituzionali del Senato torna il diritto a richiedere (e ottenere) il lavoro agile per i genitori con figli under 14 nel solo settore privato, e per i lavoratori cosiddetti “fragili” sia nel privato sia nel pubblico. Per i genitori con figli under 14 il diritto a richiedere (e ottenere) lo smart working era scaduto a dicembre. Per i fragili l’attuale normativa scade il 31 marzo. Per entrambe le categorie quindi ora scatta il diritto allo smart working fino al 30 giugno. Le novità entreranno in vigore a fine febbraio con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto Milleproroghe. Vediamo in cinque domande e risposte cosa cambia per i lavoratori e per le aziende.



Cosa succede nel privato?

Nel privato sia i “fragili” sia i lavoratori-genitori di figli sotto i 14 anni hanno diritto a prestare la propria attività lavorativa in smart working fino al 30 giugno (ovviamente se la prestazione lo consente, come previsto dalla normativa precedente, e a oggi non modificata). Si tratta di un diritto a ottenere lo smart working; l’effettiva “quantità” di smart working (cioè quanti giorni) è rimessa alla contrattazione. Per il professor Arturo Maresca (Diritto del lavoro) all’università la Sapienza di Roma lo smart working previsto dalle norme non significa integrale lavoro da remoto, ma l’alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto. Da ciò ne discende che il diritto a chiedere e ottenere lo smart working non significa automaticamente stare da remoto al 100%, ma il lavoro agile si otterrà nel quadro dell’organizzazione aziendale contrattata. Laddove nell’impresa non c'è un accordo collettivo, il datore dovrà riconoscere il lavoro agile a entrambe le categorie entro il 30 giugno.

Loading...

Cosa succede nel pubblico?

Nella Pa la proroga fino al 30 giugno del diritto al lavoro agile riguarda solo i lavoratori “fragili”. E non quindi i genitori con figli under 14, creando nei fatti l’ennesima disparità di trattamento tra lavoro pubblico e lavoro privato. Sulla norma di tutela dei lavoratori “fragili” si era impegnato in prima battuta il ministro del Lavoro, Marina Calderone. La norma ha una copertura di 16 milioni, trovata grazie all'impegno di tutto il governo Meloni.

Chi sono i fragili?

I lavoratori cosiddetti fragili per i quali scatta la proroga del diritto al lavoro agile post 31 marzo (e fino al 30 giugno) sono quelli individuati in un decreto della Salute del 4 febbraio 2022, vale a dire quei lavoratori affetti da una delle «patologie con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità» (esempio, malati oncologici). I lavoratori fragili possono svolgere lo smart working anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definiti dai Ccnl vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento, come previsto dalla normativa oggi vigente.

Quando entrano in vigore le novità?

Il decreto Milleproroghe è atteso in Gazzetta ufficiale a fine febbraio. Quindi le novità sullo smart working per “fragili” e genitori con figli under 14 entreranno in vigore a fine febbraio. Per i lavoratori “fragili” si tratta di una proroga, quindi avranno diritto a lavorare da remoto post 31 marzo e fino al 30 giugno. Per i genitori con figli under 14, per i quali il diritto a ottenere lo smart working è terminato il 31 dicembre 2022, si conquisterà nuovamente questo diritto, esercitabile sempre e raccordabile con le intese aziendali (sulla “quantità” di giorni da remoto).