Smart working, Confindustria: non si torna indietro. Sostenere investimenti imprese

«Le imprese di Confindustria promuovono lo smartworking». L’analisi è del centro studi di via dell’Astronomia che sottolinea l’esigenza di sostenere le imprese negli investimenti necessari per «sfruttare al meglio il potenziale» di quella che gli economisti dell’associazione degli industriali giudicano «una delle partite da vincere per modernizzare il Paese».

«Quando l’emergenza sanitaria sarà superata - prevede il CsC - i lavoratori e le imprese molto probabilmente non torneranno indietro. Non del tutto, almeno. E assisteremo anche in Italia a un incremento delle possibilità di svolgere il lavoro in remoto rispetto al pre-crisi».

E questo anche perchè «lo ’smart working d’emergenza’ ha fatto superare molti pregiudizi, ed è stata l’occasione per migliorare le competenze digitali e ripensare molti processi aziendali”.

E’ una prospettiva «confermata anche dalle opinioni e intenzioni raccolte presso le imprese tramite ’l’indagine Confindustria’: più di un terzo dei rispondenti hanno dichiarato che manterranno lo smart working anche dopo l’uscita dalla pandemia. Questa quota sale al 41,2% per le imprese dei servizi; più bassa, invece, come prevedibile dato il tipo di attività, la percentuale nell’industria, 31,0%».

Bankitalia, ritorno in presenza per 63% dipendenti

Rientro graduale, e in aumento, intanto, del lavoro in presenza per i dipendenti della Banca d’Italia. Dopo aver toccato il 90% di lavoro ’da remoto’ nei momenti più stretti del lockdown da Covid, i lavoratori sono gradualmente rientrati e, nell’ultima settimana, il lavoro in presenza è oramai al 63% del totale. La crescita è stata graduale nelle ultime settimane: secondo fonti dell’istituto centrale dal 24 settembre-30 settembre si sono avuti 2.765 in presenza (48% del totale del personale in servizio). Nella settimana 1-7 ottobre - 2.660 in presenza (46% del totale del personale in servizio). Nella settimana dall’8- 14 ottobre - 2.605 in presenza (45% del totale del personale in servizio) e quindi nella settimana da 15 al 21 ottobre - 3445 in presenza (60% del personale in servizio).