Per chi lavora in remoto, ma vuole concedersi una vacanza è stata lanciata un’iniziativa ad hoc. Msc Crociere e Cosmico, start up che connette i talenti del mondo digital con le più grandi aziende, agenzie, società di consulenza, hanno inaugurato il primo progetto di smart working in crociera per freelance e lavoratori digitali. Nel viaggio/lavoro sono coinvolte agenzie italiane, freelance e manager che ruotano interno al mondo digital. A disposizione degli smartworkers sono stati messi a disposizione il wi-fi in ogni ambiente della nave e l’utilizzo di spazi comuni. Il primo viaggio sperimentale si è tenuto a metà giugno (msccrociere.it).



