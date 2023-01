Smart working, Disney chiede ai dipendenti di tornare in ufficio 4 giorni a settimana

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il numero uno della Walt Disney, Bob Iger, ha ordinato ai dipendenti di tornare negli uffici aziendali quattro giorni alla settimana, a partire dal 1° marzo. Lo riferisce la Cnbc, citando il testo di una mail giunta ai dipendenti. Contattata dalla Reuters, per ora la società non ha commentato la notizia.

La pandemia ha spinto le aziende di tutto il mondo a passare a modelli di lavoro da casa o ibridi per prevenire la diffusione del virus.

Le cose però sono cambiate, con l’aumento delle vaccinazioni e il calo dei casi gravi che richiedono il ricovero, tanto che la mossa della Disney rispecchia quella di altre società come Snap, Tesla e Uber, che hanno chiesto ai dipendenti di tornare in ufficio.

Il “richiamo” di Apple per 3 giorni a settimana

Una delle prime big tech a richiamare i dipendenti in ufficio è stata Apple, che lo scorso agosto ha chiesto ai lavoratori di tornare alla scrivania per 3 giorni a settimana a partire dal 5 settembre. Richiesta che ha generato anche alcune polemiche, che hanno dato vita anche a una petizione dei dipendenti Apple contro il rientro in ufficio.

Musk ai manager: «Tornate in ufficio o lasciate»

Prima ancora ci aveva pensato Elon Musk, il capo di Tesla. A inizio giugno del 2022 si era rivolto così ai propri manager, via mail: «Chi vuole lavorare da remoto deve essere in ufficio almeno 40 ore alla settimana o lasciare Tesla. È meno di quanto chiediamo ai dipendenti degli stabilimenti». Musk aveva anche previsato che «l’ufficio deve essere un ufficio Tesla non una filiale non collegata ai propri compiti di lavoro».