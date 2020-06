Smart working e senso della vita: di cosa parliamo quando parliamo di lavoro Il lockdown è un’opportunità per ripensare spazi e tempi delle nostre giornate lavorative, purché non si trascuri la domanda sul senso di quello che facciamo di Vittorio Pelligra

Il lockdown è un’opportunità per ripensare spazi e tempi delle nostre giornate lavorative, purché non si trascuri la domanda sul senso di quello che facciamo

Il dibattito che si è aperto in Italia, in questi mesi di pandemia, sul significato del lavoro, sulle sue caratteristiche essenziali, economiche e sociali, sulla possibilità di renderlo più «smart», senza perdere efficacia e produttività, ma rendendolo più facilmente conciliabile con le esigenze familiari, ambientali e, principalmente, in questo periodo, sanitarie, sta producendo una attenzione maggiore non solo sul tema della progettazione del lavoro, sul cosiddetto «job design», ma anche sul profondo significato di ciò che il lavoro è per noi oggi.

Lo smart working è la tendenza verso cui siamo spinti, innanzitutto da vincoli esterni sempre più stringenti – dalla riduzione della concentrazione delle persone alla loro mobilità insostenibile - ma anche in virtù delle opportunità che esso offre in termini di minori costi per le organizzazioni e maggiore soddisfazione dei lavoratori. Ma se lo smart working non può essere inteso solo come una brutta copia da svolgere a casa di ciò che si faceva prima sul posto di lavoro, allora si pone il problema, e la grande chance, di ripensare il lavoro stesso, perché questo diventi veramente smart. Certo non tutti i lavori possono essere facilmente trasformati, ma molti certamente sì. Il momento sembra propizio per iniziare a progettare questa trasformazione. Un sondaggio Egm-Agorà, di questa settimana, per esempio, mostra che solo il 40% degli italiani vorrebbe che si tornasse a lavorare come prima della pandemia. Ed è chiaro che coloro che chiedono che non si torni a lavorare come prima, non stanno chiedendo solo di continuare a lavorare da remoto, ma, piuttosto, una trasformazione più profonda del lavoro, un ripensamento capace di immaginare attività, mansioni e ruoli con un senso diverso, con più significato, dove ognuno non si senta solo mezzo, ma anche, un po’, fine.

È forse giunto il momento, dunque, di fermarsi e chiedersi «perché?».«Che cosa si può immaginare di più demoralizzante del doversi svegliare ogni mattina cinque giorni su sette nell’arco della vita adulta per portare a termine un compito che in cuor nostro crediamo non andrebbe svolto perché è solo uno spreco di tempo o di risorse, oppure perché addirittura rende peggiore il mondo?». Questo si chiedeva, qualche anno fa, in un saggio di grande successo l’antropologo David Graeber. E continuava, «Non rappresenterebbe una terribile ferita psichica per la nostra società? Probabilmente sì, ma è uno di quei problemi di cui nessuno sembra intenzionato a parlare» (Bullshit Jobs, 2018). Forse la pandemia e l’esperienza collettiva che, insieme, abbiamo vissuto questi mesi, qualcosa in questo senso hanno cambiato. Iniziamo a parlarne. Questa «cicatrice che segna la nostra anima collettiva» - come ancora la definisce Graeber – porta con sé delle conseguenze gravi. Lavori senza senso, inutili o perfino dannosi, rappresentano un enorme spreco di risorse umane, prima di tutto, ma anche naturali ed economiche. Sappiamo, poi, che la percezione che i lavoratori hanno dell’utilità e del senso del loro lavoro ne influenza significativamente la motivazione e quindi la produttività.

Infine, indipendentemente dalla sua effettiva utilità, un lavoro che viene percepito come privo di senso, determinerà una perdita di benessere soggettivo per coloro che vorrebbero invece lavorare per una finalità degna e sentirsi utili agli altri.Mentre è decisamente complicato valutare in maniera oggettiva l’utilità o l’inutilità di un certo lavoro, ormai abbiamo dati solidi sia su ciò che pensano i lavoratori delle loro occupazioni, sia sull’effetto che tali percezioni esercitano sul loro benessere. Una indagine svolta nel 2015 su un campione rappresentativo di lavoratori inglesi riporta che il 37% di loro, con picchi del 41% nell’area di Londra, ritiene il proprio lavoro privo di significato. Nonostante questo, solo il 35% ritiene che riuscirebbe a cambiare lavoro. Moltitudini intrappolate in lavori privi di senso. Milioni di anime ferite. Un altro studio, pubblicato l’anno scorso, ha preso in considerazione 27mila lavoratori di 36 paesi differenti. Il 17% di loro nutre seri dubbi sul fatto che ciò che sono chiamati a fare ogni giorno sia di qualche utilità sociale (Dur, R., Van Lent, M., 2019. Socially useless jobs. Industrial Relations, 58, 3–16). Le percentuali sono più alte in paesi come la Polonia, il Giappone o Israele e raggiungono valori più bassi in Norvegia e Svizzera. Nel settore pubblico la percezione dell’utilità del proprio impiego sembra essere, generalmente, maggiore che nel settore privato (una differenza significativa del 6% in media). Questo è particolarmente vero, per esempio, per i vigili del fuoco, le forze dell'ordine, gli assistenti sociali, le professioni sanitarie e gli insegnanti. Per coloro che lavorano in questi ambiti la percentuale di insoddisfatti rispetto al senso e alla finalità della propria occupazione è, praticamente, pari a zero.

Da questo punto di vista sembra non esserci differenza tra uomini e donne, mentre tendono a essere leggermente meno soddisfatti coloro che hanno un titolo di studio più elevato, forse a causa del maggior rischio di disallineamento tra percorso di studi e occupazione effettiva. Un effetto fortemente significativo, poi, è quello legato all’età. I giovani tendono, in media, a ritenere il loro lavoro meno soddisfacente in termini di senso e utilità sociale. Questi dati ci portano immediatamente a un secondo aspetto della questione: qual è l’impatto di un lavoro «sbagliato», sulla nostra felicità? Il 77% dei lavoratori ritiene che avere un’occupazione socialmente utile sia un elemento importante o molto importante per la propria vita e che, quindi, lavori inutili o poco significativi influenzino negativamente il loro benessere soggettivo. Questo è particolarmente vero proprio per coloro che ritengono di svolgere un lavoro socialmente inutile: il 96% di questi, infatti, ritiene che un lavoro che consente di rendersi utili agli altri e alla società nel suo complesso, sia un elemento essenziale per potersi ritenere soddisfatti della propria vita. A questo riguardo qualcuno si è spinto a ipotizzare che la mancanza di senso del proprio lavoro si possa compensare attraverso una retribuzione monetaria più elevata, come una sorta di premio all’inutilità. I dati di Dur e Van Lent, però, mostrano che non c’è nessun differenziale salariale significativo tra i lavoratori soddisfatti e quelli insoddisfatti. Altre analisi, utilizzando una misura composita di «senso», che fa riferimento all’interesse intrinseco per il lavoro in sé e alla possibilità, attraverso lo stesso, di essere utili agli altri, trovano che i lavoratori con una maggiore percezione del senso del loro lavoro sono meno propensi ad accettare offerte di lavoro alternative, anche se queste offrono remunerazioni anche più alte della loro attuale (Hu, J., Hirsh, J., 2017. Accepting Lower Salaries for Meaningful Work, Frontiers in Psychology 8: 1649). Significato e finalità determinano maggiore soddisfazione del lavoratore e, quindi, maggiore attaccamento al lavoro. Se il lavoro soddisfa il mio bisogno di senso, allora sono disposto a farlo anche per uno stipendio relativamente più basso.