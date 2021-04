Smart working e trasformazione del lavoro pubblico

3' di lettura

Il nostro Paese da qualche secolo primeggia nelle difficoltà culturali ad accogliere il cambiamento. Figuriamoci ora che, allo scopo di estenderne i vantaggi e minimizzarne i rischi, dovremmo muovere d’anticipo alle grandi trasformazioni. Una, se non la principale, è la grande trasformazione del lavoro: mette in discussione talmente tanti ancoraggi che credevamo immutabili da costringerci a nuovi percorsi.

Come sappiamo, l’innovazione (per fortuna) non chiede il permesso e, se ne siamo capaci, possiamo costruire percorsi per orientare questi processi secondo le finalità che ci prefiggiamo.

In un Paese in cui si confonde lo smart working con il vecchio telelavoro è fondamentale imboccare le strade virtuose del nuovo lavoro, altrimenti i benefici per lavoratrici e lavoratori e imprese tarderanno ad arrivare.

La tecnologia è soltanto uno strumento: senza una nuova cultura organizzativa e del lavoro serve a poco e a nulla.

Libertà e autonomia, ma con maggiore responsabilità sugli obiettivi in un clima di fiducia. Sono quattro parole, ingredienti per una buona ricetta di lavoro intelligente.