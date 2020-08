Smart working, fuga dagli affitti a San Francisco. E se succedesse anche a Milano?

Decadendo la necessità di andare in ufficio, spostarsi alla ricerca di case meno costose è stato un processo automatico. E oggi, per la prima volta da anni, i prezzi delle case (in vendita e in affitto) nella San Francisco Bay Area sono in calo, con percentuali dal 10 al 15%.

Stipendi da Silicon Valley

Intanto le aziende si stanno interrogando sulla decurtazione degli stipendi. Chi vive nella Silicon Valley, solitamente, proprio a causa del costo della vita così alto, percepisce uno stipendio più alto rispetto a un parigrado che lavora in altre zone degli Stati Uniti. Per questo, adesso, alcuni salari sono in discussione. Alcuni lavoratori hanno accettato una decurtazione dello stipendio, pur di vivere in zone meno care, dove la qualità della vita è però più alta.

E se succedesse a Milano?

Una Silicon Valley italiana, di fatto, non esiste. Esiste però Milano, città che per uffici, lavoratori provenienti da altre zone d’Italia e aziende attualmente in smart working, è qualcosa che un po’ le assomiglia. Anche il mercato immobiliare milanese, negli anni, ha assistito a una crescita importante. E oggi per l’affitto di una stanza, la città meneghina è la più cara d’Italia. Da quando molte aziende milanesi hanno indetto lo smart working (la maggior parte fino a fine anno), il primo effetto lo si è visto sulla ristorazione.

Bar e ristoranti hanno fatto registrare perdite notevoli: -70% nelle pause pranzo. Ma non è per niente escluso che un altro effetto possa abbattersi – come nella Silicon Valley – anche sul mercato immobiliare. Lo spostamento nelle cittadine dell’hinterland, dove i costi delle case sono molto più bassi e i collegamenti funzionano bene, o addirittura il ritorno al Sud per molti lavoratori provenienti dal meridione, sono fenomeni da tenere in grande considerazione. Soprattutto se questa brutta pandemia dovesse farci compagnia ancora a lungo.