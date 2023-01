Smart working verso la modifica. La ministra Calderone: «Nuove tutele»

Priorità per i lavoratori con figli under 12 o disabili

Nessuna proroga dunque per le lavoratrici e i lavoratori con figli under 14 che fino al 31 dicembre 2022 hanno potuto esercitare il diritto al lavoro agile in forza di un provvedimento normativo non più confermato dal governo Meloni. Nelle imprese che hanno siglato un accordo aziendale con le rappresentanze sindacali che disciplina il lavoro agile, questi lavoratori sono dovuti rientrare secondo le modalità previste dalle intese.

Nelle altre imprese sono dovuti rientrare potendo contare sulla protezione assicurata dal Dlgs 105 del 2022 (articolo 4 lettera b): i datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile devono riconoscere «priorità» alle richieste formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a dodici anni di età, o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità (articolo 3, comma 3, della legge 104 del 1992), o alle richieste dei lavoratori con disabilità in situazione di gravità accertata (articolo 4, comma 1, della legge 104 del 1992) o caregivers. In questi casi la lavoratrice o il lavoratore che richiede di fruire del lavoro agile non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa che abbia effetti negativi sulle condizioni di lavoro. «Si tratta di una priorità - spiega Arturo Maresca, ordinario di diritto del Lavoro all'Università La Sapienza di Roma -. In sostanza se in un'azienda è prevista una determinata quota percentuale di ricorso al lavoro agile, viene riconosciuta la priorità per queste specifiche categorie di lavoratori. È un diritto di precedenza da esercitare in presenza di limitazioni, ma per queste categorie non c'è più un diritto al lavoro agile».

Per il 2023 previsti 3,6 milioni di smart workers

Secondo l’osservatorio sullo smart working del Politenico di Milano gli smart workers nel 2022 sono stati circa 3,6 milioni, quasi 500mila in meno rispetto al 2021, con un calo in particolare nella Pubblica amministrazione e nelle Pmi, mentre per le grandi imprese si è registrata una crescita (con 1,84 milioni di lavoratori, contano circa metà degli smart workers complessivi). Per il 2023 le stime sono di un lieve aumento fino a 3,63 milioni di smart workers, per effetto del consolidamento dei modelli di smart working nelle grandi imprese e per le aspettative di incremento nel settore pubblico.