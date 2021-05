Smart working al nodo sicurezza per 5,3 milioni di lavoratori

5' di lettura

Formazione dei lavoratori sullo smart working. Divieto di lavorare in luoghi pubblici. Creazione di commissioni tra aziende e sindacati per monitorare l’esperienza del lavoro agile su larga scala. Regole per evitare la connessione permanente dei lavoratori agli strumenti informatici. Sono gli accorgimenti che si affacciano in alcuni contratti collettivi nazionali e aziendali per dare riposte sul fronte sicurezza e salute dei lavoratori, sia durante l’home working “forzato”, adottato come misura di contrasto alla pandemia, sia in vista di una permanenza del lavoro agile nell’organizzazione futura delle aziende.

L’IMPATTO DELLA PANDEMIA Fonte: Randstad Research su dati Eurostat - Inail

Si è passati da una situazione nella quale al telelavoro - con regole e disposizioni rigide sulla postazione e sui relativi controlli - si è aggiunto nel 2017 lo smart working senza vincoli di orario e di luogo della prestazione. Ma mentre questa modalità organizzativa coinvolgeva prima del Covid meno di 600mila lavoratori, ora si stima che il 70% delle grandi imprese manterrà in media 2,7 giorni di smart working alla settimana,. E che nel “new normal” saranno 5,3 milioni i lavoratori coinvolti, anche solo per alcuni giorni al mese come stima l’Osservatorio sullo smart working del Politecnico di Milano.

Attualmente vige lo smart working semplificato, cioè senza la necessità dell’accordo individuale tra azienda e lavoratore e con l’informativa “standard” Inail sui rischi, inviata via email. E il sistema andrà avanti fino al 31 dicembre: la proroga della scadenza del 31 luglio dovrebbe entrare nella legge di conversione del Dl 52/2021 (il relativo emendamento è già stato approvato in commissione Affari sociali alla Camera). Dopo si tornerà a siglare gli accordi individuali: «Lo smart working - spiega Agatino Cariola, direttore centrale rapporto assicurativo dell’Inail - resta una forma di lavoro subordinato. L’accordo individuale dovrebbe stabilire i limiti temporali e i luoghi dove è ammessa la prestazione lavorativa, consentendo all’Inail di verificare se un eventuale infortunio si sia svolto in occasione di lavoro o no».

Il futuro dello smart working

Sul futuro dello smart working, tuttavia, si confrontano approcci diversi. Il primo è quello di chi propende per un approccio “libero”, ritenuto in linea con la legge 81/2017 sul lavoro agile. Una legge, questa, considerata sufficiente sul fronte della tutela per entrambe le parti (aziende e lavoratori). Anche perché, superata la fase emergenziale, pare difficile anticipare i contorni del mondo del lavoro che verrà. In questo contesto il rischio di una duplicazione di norme che replicano fuori dall’azienda quanto accade al suo interno, viene percepito come penalizzante e destinato a zavorrare proprio lo smart working: troppe rigidità rischiano di annullare il punto di forza del lavoro agile. Quindi, se si limita la libertà dell’istituto, tanto vale tornare in azienda.