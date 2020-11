Smart working, non cambiano i permessi per i genitori dei neonati Non ci sono ragioni per escludere o ridurre l’applicabilità dei riposi spettanti ai lavoratori nel corso del primo anno di vita del figlio di Stefania Radoccia

Il quesito. Durante il primo anno di vita del bambino, un genitore ha diritto a due periodi di riposo di un’ora ciascuno, cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore. Se il bambino va all’asilo nido o in un’altra struttura per l'infanzia, istituita dal datore di lavoro nell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze, i due riposi sono di mezz’ora ciascuno. Se infine l’orario di lavoro è inferiore a sei ore al giorno, è previsto un solo riposo di un’ora.

Un’azienda sostiene che, in base alle disposizioni dell’Inps, se un genitore è in smart working le due ore giornaliere si dimezzano. È corretto?

P.D. - TRENTO



La risposta. Posto che al lavoratore che svolge la propria attività in modalità di smart working (altrimenti detto telelavoro) è garantito il medesimo trattamento economico e normativo previsto per il caso di prestazione lavorativa svolta nei locali aziendali, parrebbero – allo stato – non esservi ragioni per escludere l’applicabilità delle previsioni normative contenute nel Dlgs 151/2001 in tema di riposi giornalieri fruibili dalla lavoratrice madre e dal lavoratore padre, in taluni casi, nel corso del primo anno di vita del bambino.

In particolare, non risultano essere state emanate regolamentazioni specifiche in tema di compatibilità e/o fruizione di permessi giornalieri da parte dei lavoratori in smart working, salvo quanto previsto per il caso dei cosiddetti congedi Covid–19 introdotti dall’attuale normativa emergenziale.



