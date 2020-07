Smart working: novità normative, soluzioni tecnologiche e scenari organizzativi per il lavoro a distanza Un momento di confronto tra esperti e istituzioni per parlare di smart working e approfondire gli aspetti normativi da presidiare, le soluzioni tecnologiche da privilegiare e conoscere alcuni casi di successo.

Il dibattito è aperto: dopo che negli ultimi mesi, a causa dell'emergenza Covid-19 imprese e Pubblica Amministrazione hanno sperimentato con successo varie forme di lavoro a distanza, con la fase 2 si pone il tema di come ripensare i modelli organizzativi per costruire strategie di sviluppo per la ripresa.

Per favorire il dibattito Il Sole 24 Ore, in collaborazione con 24 ORE Eventi, organizza martedì 30 giugno, a partire dalle 10.30, la web conference “SMART WORKING. Novità normative, soluzioni tecnologiche e scenari organizzativi per il lavoro a distanza”, un momento di confronto tra esperti e istituzioni nel corso del quale verranno approfonditi gli aspetti normativi da presidiare, verrà fatto un panorama delle soluzioni tecnologiche privilegiare e verranno presentati alcuni casi di successo.Su questi temi interverranno Enzo De Fusco, Consulente del lavoro e Fondatore De Fusco & Partners, Renzo Giacometti, Direttore HR e Procurement Tamoil Italia, Alessandro Magnino, Responsabile Marketing Grandi Aziende e Pubbliche Amministrazioni Vodafone Business Italia, Gregorio Moretti, Responsabile Risorse Umane Autostrade per l'Italia, Ivana Pais, Professore associato di Sociologia Economica Università Cattolica di Milano, e Stefano Tomasini, Direttore Centrale per l'Organizzazione Digitale INAIL.La partecipazione è gratuita previa registrazione. Per informazioni e programma