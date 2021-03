Smart working, nuovi congedi e bonus baby sitter: a chi spettano e come richiederli Tre possibilità per i lavoratori con i figli in didattica a distanza: dai congedi allo smart working, fino al bonus baby sitter: il nuovo decreto legge varato dal Governo stanzia 283 milioni di euro per misure di sostegno fino al 30 giugno di Francesca Barbieri

Figli in dad o positivi al Covid? Ecco i congedi per mamma e papà

Tre possibilità per i lavoratori con i figli in didattica a distanza: dai congedi allo smart working, fino al bonus baby sitter: il nuovo decreto legge varato dal Governo stanzia 283 milioni di euro per misure di sostegno fino al 30 giugno

Smart working, congedi, bonus baby sitter. Un tris di aiuti per le famiglie alle prese con il rompicapo di conciliare il lavoro con la didattica a distanza dei figli. Li prevede il decreto legge varato dal Governo il 12 marzo scorso per aiutare le famiglie di fronte alla nuova stretta delle scuole a causa del Covid.

ll passaggio in rosso da lunedì 15 marzo di oltre la metà delle Regioni italiane ”costringerà” alla didattica a distanza 7 milioni di studenti, come dire 9 su 10. Chiusi anche gli asili nido, oltre a scuole materne, elementari, medie e superiori. Una questione non da poco visto che in Italia ci sono circa 3,5 milioni di bambini fino a 6 anni, 4 milioni tra i 6 e 12 milioni e in tutti i minorenni sono più di 10 milioni secondo le statistiche demografiche dell'Istat. Il 40% vive in case piccole o sovraffollate Le famiglie con entrambi i genitori che lavorano sono 3,9 milioni su 8,4 milioni di coppie con almeno un figlio: il 29% ha bambini fino a 6 anni, il 45% tra i 6 e i 17, mentre il resto dai 18 in su. Per non parlare dei genitori single: circa 2 milioni.

FAMIGLIA E LAVORO

Fino al 30 giugno i lavoratori dipendenti possono chiedere di lavorare in smart working per il tempo in cui i figli minori di 16 anni sono a casa da scuola causa Covid (la richiesta può essere retroattiva e riguardare il periodo dal 1° gennaio 2021 in poi). Solo nel caso in cui non sia possibile lavorare in modalità agile si può chiedere di usufruire di un congedo che è retribuito al 50% per chi abbia figli minori di 14 anni. Lo prevede l’articolo 2 del decreto legge varato dal Governo Draghi il 12 marzo. Smart working e congedo possono essere chiesti dai genitori alternativamente, per un periodo pari anche all'intera durata della sospensione dell'attività scolastica in presenza del figlio.

Il budget è di quasi «290 milioni di euro - ha dichiarato la ministra per le Pari opportunità Elena Bonetti - per far fronte alle difficoltà delle famiglie, in seguito alle nuove misure restrittive che si rendono necessarie per contrastare la diffusione del Covid-19. Tutelare le lavoratrici e i lavoratori è una priorità, unitamente al diritto dei minori di essere accompagnati in questa fase di ripresa della didattica a distanza. I congedi saranno retroattivi dal 1 gennaio 2021 e retribuiti al 50% sotto i 14 anni. Dai 14 ai 16 saranno usufruibili senza retribuzione», sottolinea. «Abbiamo inoltre reintrodotto il diritto allo smart working per chi ha figli sotto i 16 anni. Per i lavoratori autonomi, gli operatori sanitari e le forze dell'ordine abbiamo previsto il bonus baby sitter fino a 100 euro alla settimana. Sono misure necessarie e doverose per sostenere concretamente le famiglie e tutti i bambini e ragazzi del nostro Paese».Vediamo nel dettaglio le novità.



Smart working

La prima misura per aiutare le famiglie è lo smart working. Per tutto il periodo di sospensione della didattica in presenza del figlio under 16 è possibile chiedere di lavorare a distanza. Il figlio deve essere convivente e si può chiedere il lavoro agile anche per una parte del tempo. Lo stesso diritto è riconosciuto nel caso di prole posta in quarantena, oppure malata di Covid.