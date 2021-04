Smart working, ora l’ufficio può entrare in una valigia

2' di lettura

Per ALU - azienda vicentina nel settore della progettazione e nello sviluppo di sistemi espositivi modulari per i negozi, fondata nel 1987 da Lino Manfrotto - il lockdown ha rappresentato un blocco forzato delle attività, che però non ha compromesso la creatività. Nasce così l’ufficio in valigia: «Situazioni complesse possono dare vita a un’inventiva inaspettata – sottolinea Abramo Manfrotto, ad –. Durante questa pausa forzata, a tutti i dipendenti è stato chiesto di pensare fuori degli schemi aziendali consolidati, di trovare idee utili e applicabili che potessero sfruttare le numerose risorse dell’azienda ed esporle a nuovi scenari. Una serie di sessioni di pensiero a distanza, coinvolgendo tutti i dipendenti a ogni livello dell’organizzazione in Italia e all’estero, ha generato centinaia di idee». Tra quelle selezionate c’è l’idea di un office-in-a-box che ha ispirato Covert, la postazione di lavoro portatile, che risponde all’esigenza che molte persone si trovano a dover affrontare ogni giorno lo smart working, è entrato a far parte della quotidianità e spesso degli spazi domestici. Il “lavoro da remoto” richiede spazi adeguati, che in un’abitazione può essere difficile ricavare. Inoltre, c’è il tema della sicurezza e della salute: la postazione di lavoro deve essere ergonomica, e in questo caso anche richiudibile in una valigia dotata di ruote e maniglie che ne facilitano lo spostamento. Conforme alla norma UNI EN 527-1 e in attesa di brevetto, Covert ha spazio per un computer, un monitor, una tastiera, un mouse e un vano per riporre provviste e oggetti personali: ispirato ai bauli da viaggio, è costruito con materiali di alta qualità, con linee di design semplici e funzionali, ed è facilmente configurabile con soluzioni personalizzate sia stilistiche sia tecnologiche.

Loading...