Smart working? Post pandemia lo fa solo un occupato su sei, mentre potrebbe riguardare quasi il triplo dei lavoratori

La pandemia non è stato il volano dello smart working come si profetizzava. Solamente un occupato su sei lavora da remoto, quando secondo le stime per il 2023 dell’Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP) sulla composizione della forza lavoro nazionale, potrebbero usufruirne 2,5 occupati su sei, cioè quattro persone su dieci. Dai dati non emerge infatti quel cambio di paradigma lavorativo nel nostro Paese. Come se durante la pandemia avessimo vissuto in ‘una grande bolla’ e il ritorno alla normalità stesse vanificando le potenzialità del lavoro a distanza, a causa di una ridotta capacità di introdurre radicali innovazioni nell’organizzazione del lavoro che preveda una combinazione di fasi di lavoro da remoto con fasi di lavoro in presenza. L’emergenza sanitaria aveva sì raddoppiato il numero di persone che lavoravano in “smart”, ma già nel 2021 il tasso di crescita del ricorso al lavoro agile è decisamente rallentato. Nel 2020 lavorava da casa almeno parzialmente il 12,1% dei dipendenti, nel 2021 il 13,8% (il 14,9% dei lavoratori nel loro complesso). Va detto che l’Italia prima della pandemia aveva percentuali di occupati che accedevano allo smart working ben al di sotto della media europea.

Anzitutto la definizione. Lavoro da remoto, telelavoro, lavoro agile, smart working, home working: non sono tutti sinonimi. In questa indagine è stato affrontato il tema del telelavoro, cioè la possibilità di lavorare con più o meno le medesime modalità e orari, in un luogo che non sia quello tradizionalmente preposto, come l’azienda o l’ente nel quale si è impegati, ma a casa propria o in un luogo pubblico come un co-working.

I dati della Quinta Indagine INAPP, che ha coinvolto 15.000 occupati nel 2021 e 5.000 datori di lavoro, ci dicono che la quota del smart-workers varia dal 25% per le professioni intellettuali o esecutive al 2% di quelle non qualificate.

Fra i dipendenti, si è passati da una diffusione dello “smart-working” a casa propria per tutta la settimana lavorativa dello 0,6% in epoca pre-COVID al 3,9% nel 2021, a cui si aggiunge un 4,4% degli occupati che lavora in egual misura da casa o in azienda e un altro 8,6% che sceglie un luogo pubblico come un co-working. Nel complesso l’81% dei dipendenti a tempo indeterminato deve non gode di smart working, contro l’89% del periodo pre-COVID. Lo stesso per il 66% dei dipendenti a termine, il 74% dei collaboratori, e il 77% dei lavoratori autonomi.

Ma chi può realisticamente lavorare in smart working? Sul totale delle imprese, l’80% lavoratori svolge mansioni che non possono essere eseguite a distanza, ma osservando la dimensione della sede lo scenario cambia. La quota di lavoratori che svolge attività non telelavorabili diminuisce all’aumentare della dimensione: è l’84,4% per le aziende fino a 5 addetti; il 79,9% in quelle fino a 9 addetti; il 68,6% nelle realtà con 10-49 addetti; il 56,4% in quelle con 50-249 addetti; e solo il 34,2% nelle grandi aziende con più di 250 lavoratori.