Smart working, progato il regime di tutela per i lavoratori fragili

Approvato in Commissione Affari Sociali alla Camera l'emendamento che proroga al 30 giugno il regime di tutela per i lavoratori fragili (diritto allo smart working per tutti i fragili e, per specifiche categorie di fragili, ove non sia possibile svolgere lavoro in modalità agile, equiparazione al ricovero ospedaliero), in sede di esame del disegno di legge di conversione al decreto-legge n. 24 del 2022 (Covid riaperture). Prorogato, inoltre, il diritto allo smart working anche per i genitori di figli con fragilità, nonché, fino al 31 agosto, le modalità di comunicazione semplificata per lo smart working per tutti i lavoratori del settore privato.

Passa la norma per non isolare i pazienti Covid dai familiari

Via libera anche a un altro emendamento che evita che venga soppresso il protocollo per le relazioni con i familiari dei pazienti affetti da Covid 19 presso le strutture sanitarie. Il protocollo consente anche di poter ricevere informazioni puntuali e periodiche sullo stato di salute del proprio familiare, effettuare visite secondo regole prestabilite e uniformi su tutto il territorio nazionale e garantisce l’individuazione di ambienti dedicati che, in condizioni di sicurezza, siano adibiti all’accesso di almeno un familiare.

