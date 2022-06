Smart working prorogato fino al 31 luglio per lavoratori con almeno un figlio under 14

Ascolta la versione audio dell'articolo

Novità sul fronte smart working. In sede di conversione in legge del decreto riaperture, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, è stato introdotto un importante aggiornamento normativo per i lavoratori dipendenti del settore privato, genitori di almeno un figlio/a under 14. A condizione che anche l'altro genitore lavori o non sia «beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa», è possibile svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile fino al 31 luglio 2022 (quindi Smart Working al 100%) anche in assenza degli accordi individuali e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Lavoro agile per i lavoratori più esposti a rischio contagio

Il medesimo diritto (fino al 31 luglio) allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in smart working è riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell'ambito della sorveglianza sanitaria, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.

Diritto allo smart working per i fragili fino al 30 giugno

Mentre è confermato il regime di tutela per i lavoratori fragili, con diritto allo smart working fino al 30 giugno, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento.

Comunicazioni semplificate fino al 31 agosto

Prorogate fino al 31 agosto le modalità di comunicazione semplificata per lo smart working per tutti i lavoratori del settore privato, senza necessità di sottoscrizione di accordi individuali tra azienda e lavoratori.