Smart working: la reazione peggiore è tornare alle vecchie abitudini

Ma ci sono delle resistenze. Perché?

La resistenza al cambiamento è il vero nemico, insieme alla mancanza di competenze. Abbiamo bisogno di andare verso sistemi flessibili, interconnessi, capaci di mettere in contatto diverse persone da diversi luoghi con piattaforme di accesso ai dati non legate a una specifica sede. Tra l'altro attorno allo smart working possono nascere condizioni di lavoro più inclusive di categorie oggi in maggior difficoltà, come le donne, le persone con disabilità.

Ma come si fa a colmare il gap di strumenti e competenze digitali emerso anche nella ricerca della Luiss?

Lo smart working implica l'evoluzione della cultura manageriale, che deve abbandonare la dimensione del controllo per lasciare spazio alla fiducia e alla responsabilizzazione dei lavoratori. Ma implica anche un salto di competenze per tutti. Il nostro paese presenta un punto di estrema criticità, fotografato impietosamente dal Desi, il Digital Economy & Society Index, indice realizzato dalla Commissione Europea.

Desta assoluto sconcerto il fatto che questo disastroso record negativo nazionale non abbia suscitato l'allarme che merita e che non venga considerato una vera emergenza a cui dedicare una strategia specifica e prioritaria nell'agenda di governo. Le competenze sono il cuore della trasformazione digitale e del rilancio del paese. Il lavoro da remoto è stata l'occasione che l'emergenza ci ha fatto intravedere per cominciare a cambiare. Su questo non si può tornare indietro.