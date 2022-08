Smart working, da settembre si cambia ma per adeguarsi c’è tempo fino al 1° novembre

Ascolta la versione audio dell'articolo

Resta confermata l'entrata in vigore della nuova disciplina di comunicazione del lavoro agile a giovedì 1° settembre ma le aziende potranno adeguare i sistemi informatici e trasmettere le informazioni richieste entro il 1° novembre. Il ministero del Lavoro, con una notizia pubblicata sul sito internet, risponde così ai diversi dubbi sollevati nei giorni scorsi anche se diversi aspetti rimangono aperti.

Il comunicato conferma che la nuova disciplina entra in vigore giovedì. Tuttavia, in considerazione del fatto che la piena operatività della nuova procedura richiede anche l’adeguamento dei sistemi informatici dei datori di lavoro al fine di farli colloquiare con quelli del ministero, in fase di prima applicazione, i nuovi accordi di lavoro agile o la proroga di precedenti accordi che si perfezionano a partire dal 1° settembre potranno essere comunicati «entro il 1° novembre 2022».

Quindi, il ministero risolve positivamente due aspetti importanti: il primo, concedendo più tempo ai datori di lavoro, visto che le novità sono state introdotte in pieno agosto; il secondo riguarda il regime transitorio specificando che la nuova disciplina si applica ai nuovi accordi di lavoro agile o alle proroghe (o modifiche) di precedenti accordi che si perfezionano a partire dal 1° settembre.

Questo vuol dire che accordi di lavoro agile che sono in corso e che scadono, per esempio, a fine anno non dovranno formare oggetto di una nuova comunicazione, rimanendo valida quella fatta precedentemente.

A parte queste notizie positive, rimane aperto il dubbio principale circa l'assenza, nel Dm 149/2022, di un termine specifico per adempiere una volta che la disciplina entrerà a regime.