Smartland parte dalla Liuc di Castellanza Il 29 gennaio presso la Liuc (Piazza Soldini 5) prima tappa del roadshow dedicato alle best practice di innovazione e sviluppo in Lombardia.

Velivoli d’addestramento e farmaci. Ma anche macchinari connessi, sistemi ottici di alta precisione, calzature, data center, antifurti intelligenti, tessuti denim, loghi per auto e manifattura additiva.

Settori diversi per tecnologie, marcati di riferimento, strategie sottese. Che vedono però come elemento unificante un territorio, quello di Varese e dell’Alto Milanese, che ha fatto della diversificazione produttiva il proprio punto di forza. “Dispersione” in grado di arginare nel tempo singole crisi settoriali ma anche testimonianza dell’esistenza in loco di competenze diverse. In grado di attrarre i grandi colossi dell’aeronautica e le multinazionali (è il caso di Leonardo, Sanofi e Vodafone Automotive) ma anche di sostenere la crescita di centinaia di Pmi che riescono a piazzare i propri prodotti in tutto il mondo.

A questi racconti, alle best practice del territorio, ai percorsi di innovazione delle imprese è dedicata la prima tappa di “Smartland, la Lombardia del futuro”. Roadshow in otto appuntamenti organizzato da Regione Lombardia, Confindustria Lombardia, Fondazione Fiera Milano e Il Sole 24 Ore con il contributo di Ubi Banca, che attraverserà l’intera regione, per concludersi a Milano il 26 ottobre.

Primo appuntamento il 29 gennaio a Castellanza, a partire dalle 9 nella sede della Liuc - Università Cattaneo (Piazza Soldini, 5 – Castellanza ), con una serie di interventi che affrontano i diversi percorsi di crescita delle imprese.

Ad esporre gli obiettivi del roadshow, dopo gli interventi introduttivi del direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini e del presidente della Liuc Riccardo Comerio, saranno il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, il presidente di Confindustria Lombardia Marco Bonometti, il presidente di Fondazione Fiera Milano Enrico Pazzali.