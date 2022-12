Smartphone ancora in discesa nel mondo (-12%). Crescono solo Apple e Xiaomi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Si vendono meno smartphone e nel 2023 l’impatto sui conti dei big sarà sensibile. Secondo i dati degli analisti di Counterpoint Market Research sull’andamento del mercato degli smartphone nel terzo trimestre dell’anno, ovvero da luglio a settembre 2022 a livello globale è stato spedito il 12% in meno di smartphone, con i ricavi scesi del 3%. Vuole dire che rispetto a un anno fa si vendono meno smartphone e il giro d’affari si è praticamente fermato ai numeri dell’anno scorso. Per gli analisti, le difficoltà del settore dipendono, in buona parte, dall’andamento del mercato in Cina, il principale per compagnie come Oppo e Vivo. Per queste aziende “le minori entrate sono causate principalmente dalla flessione delle spedizioni nella Cina colpita dal Covid ancora in corso, dove vediamo un significativo calo dei ricavi su base annua” spiegano. La flessione del mercato, secondo gli analisti, è contenuta dall’aumento del prezzo medio dei terminali, cresciuto del 10% su base annua.

Chi cresce e chi no.

Quanto ai marchi, segno più per Apple e Xiaomi, mentre Samsung, Oppo e Vivo perdono punti. In particolare, ad Apple spetta, nel trimestre di riferimento, il 42% dell’intero mercato; è seguita dal 18,3% di Samsung e da Xiaomi che detiene l’8,3%.

Guardando ad un anno fa, la Mela ha guadagnato quasi 5 punti in percentuale, Samsung ha perso lo 0,2% mentre Xiaomi è salita dello 0,6%. Va peggio per Oppo (-2,10%) e Vivo (3,5%) mentre rimangono stabili tutti gli altri marchi, a cui spetta il restante 20,4% della fetta. In dodici mesi, Xiaomi ha scavalcato Oppo e Vivo, portandosi stabile in terza posizione.

Samsung domina i foldable

Samsung consolida la sua posizione nel settore dei telefonini pieghevoli, le cui vendite doppiano quelle di un anno fa. Nel segmento, la serie Z Fold ha raddoppiato le spedizioni sul 2021, con i ricavi provenienti dagli smartphone 5G aumentai del 27%.

