Smartphone, app e braccialetti: il pagamento ora si indossa

3' di lettura

In principio erano le carte di credito. Poi sono arrivati i primi smartphone, e ora l'innovazione dilaga, fra smartwatch e braccialetti sempre più evoluti. I pagamenti elettronici sono sempre più indossabili e smart. E delineano un futuro già scritto.

Ma partiamo dai dati. Il settore degli innovative payments continua a crescere velocemente, come conferma l'ultimo report degli Osservatori del Politecnico di Milano. Certo, la pandemia ne ha accelerato l'utilizzo, perché è cresciuto l'e-commerce e perché abbiamo provato a tenere lontano il contagio utilizzando modalità di pagamento contactless. Così come è servito l'esperimento – durato solo pochi mesi - del cash-back di Stato. Eppure, che il solco fosse già tracciato, lo sapevamo da tempo. Nonostante il legame viscerale che gli italiani continuano ad avere col denaro contante, il futuro dei pagamenti è palesemente legato alla tecnologia. E va ormai al di là delle carte di credito, che rimangono il numerino magico per legare i servizi tecnologici al nostro conto in banca. Ma che vanno via via smaterializzandosi per l'arrivo di innovazioni digitali come i pagamenti via smartphone.

Loading...

Lo smartphone è un device sempre più totale, nelle nostre vite. E nel giro di qualche anno – come confermano nuove norme già adottate negli Stati Uniti – ci consentirà di lasciare a casa il caro vecchio portafogli fisico, dato che nelle app Wallet entrano carte di pagamento ma presto anche documenti come patente e carta di identità.

Oggi i servizi di pagamento digitale più conosciuti e utilizzati sono Apple Pay e Google Pay, di proprietà delle omonime aziende. Poi esistono decine di alternative, alcune di grande interesse. Come l'italianissima Satispay, che continua a riscuotere grande successo per le basse commissioni richieste e per la facilità di utilizzo.

Ma qual è il futuro dei pagamenti digitali? Per addentrarci meglio in questo segmento in grande fibrillazione, abbiamo chiesto aiuto a Valeria Portale, direttrice (insieme ad Ivano Asaro) dell'Osservatorio Innovative Payments del Politecnico di Milano. Secondo Portale, non v'è dubbio che il futuro sia nella biometria: «Uno dei filoni dell'innovazione sicuramente riguarda la scansione dell'irde, oppure del reticolo venoso della mano, o ancora il riconoscimento facciale (come il Face ID di Apple, ndr). Ma è uno step al quale non siamo ancora vicinissimi. Servirà ancora un po' di tempo».