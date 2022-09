Smartphone in auto, Oppo svela Carlink e sfida Android Auto e Apple CarPlay

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sempre più persone si affidano ai propri dispositivi smart per integrare servizi e intrattenimento nelle proprie auto. Partendo da questo presupposto, Oppo ha scelto la sua Developer Conference 2022 per presentare Carlink, un sistema che appunto migliora la collaborazione e l’integrazione tra smartphone e auto. La vera novità messa sul piatto da Carlink riguarda la possibilità offerta agli utenti di poter accedere all’ecosistema di applicazioni di uno smartphone senza dover modificare i sistemi di infotainment esistenti nel veicolo. Al tempo stesso gli smartphone possono fornire servizi differenti all'auto tramite push software sviluppati ad hoc dalle case automobilistiche e non solo.

Sempre alla sua Developer Conference 2022 Oppo ha anche annunciato una partnership con SAIC Motor che prevede l’integrazione tra dispositivi intelligenti e automobili. L'entrata nel mercato automotive di Oppo non è una novità assoluta, in quanto il produttore ha di recente siglato un accordo con Tesla China per utilizzare i suoi smartphone come chiavi digitali per le Tesla Model 3 e Model Y vendute in Cina.