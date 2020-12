Smartphone, Genshin Impact è gioco dell’anno per Apple e per Google A due mesi del lancio il gioco di ruolo sviluppato dalla cinese miHoYo raccoglie premi su device mobili. Vi spieghiamo perché è anche un successo commerciale di L.Tre.

2' di lettura

È uscito da solo due mesi ed è già un caso videoludico. Genshin Impact è un gioco di ruolo d'azione free-to-play che ricorda moltissimo The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Quindi non esattamente il genere più popolare su smartphone e iPad. Eppure, ha già vinto tutto. Miglior gioco dell'anno per i dispositivi iPhone. Tre premi ai Google Play Awards “Miglior gioco del 2020”, “Miglior gioco dell'anno secondo gli utenti” e “Gioco più innovativo”. E, come se non bastasse, è ora arrivata anche la “certificazione” del mercato: Secondo SensorTower che misura le app più redditizie degli ultimi mesi su Android e iOS, il free-to-play della cinese miHoYo avrebbe incassato su device mobili 393 milioni di dollari.

Genshi Impact, il nuovo trailer

Gameplay e meccaniche gatcha

miHoYo non è una sopresa. Lo studio è già autore del fortunato Honkai Impact 3rd. Tralasciando la trama che non brilla per originalità passiamo a descrivere una avventura ambientata nel mondo di Teyvat incredibilmente vasto e colorato. Le meccaniche sono gatcha, il sistema cioè è simile a quello tipico delle loot box, che induce i giocatori a spendere la valuta del gioco per ricevere oggetti casuali virtuali. Si possono quindi spendere soldi durante il gioco (del resto è un free-to-play), tuttavia, la componente gatcha non sembra tirannica, nel senso che si può agilmente andare avanti anche senza sborsare un euro ma con un investimento minimo diventato chiaramente più divertente. Quanto al gameplay siamo di fronte a una gioco di ruolo dove si combatte con un team di massimo quattro personaggi. Il successo del titolo è tutto nel combat systems e nell’esplorazione davvero suggestiva del mondo di gioco.

Cosa ci è piaciuto e cosa no.

E’ semplice e immediato. Molto longevo e non ti forza a mettere la mano sul portafoglio. C’è anche una componente multiplayer fino a un massimo di tre amici ma non sempre funziona bene. Il gioco è uscito anche su Pc e Playstation. Il che rende ancora più redditizio il titolo.