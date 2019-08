Smartphone alla guida, nell’esodo controlli anche con auto-civetta di Maurizio Caprino

2' di lettura

Non lo sapremo mai con certezza: tutte le prove sono andate distrutte nell’incendio. Ma, se martedì 30 luglio sul raccordo bolognese Casalecchio-A14 c’è stato un tamponamento mortale come quello che il 6 agosto 2018 nello stesso luogo ha causato un’esplosione che ucciso due persone e danneggiato vari edifici, è probabile che anche stavolta sia colpa della distrazione da smartphone. Così da domani a domenica la Polizia stradale farà più controlli.

Entrambi gli incidenti di Bologna sono accaduti su un tratto autostradale con visibilità per almeno un chilometro e hanno visto coinvolti messi pesanti. Quindi autisti seduti in alto ed esperti . Tanto esperti da sapere che in quel punto bisogna stare attenti perché le code sono all’ordine del giorno: poco più avanti c’è l’immissione sull’A14 che causa spesso congestione.

Di qui i sospetti che anche queste tragedie possano essere state dovute al fatto che gli autisti, approfittando del rettilineo così lungo e largo (il primo dopo il tratto appenninico), stessero usando lo smartphone. Confermando gli allarmi sulla distrazione che vengono lanciati da anni.

Al momento, contro la distrazione, si possono solo aumentare i controlli. Ed è ciò che farà la Polizia stradale nel primo weekend di quest’estate nel quale il traffico dell’esodo è previsto a livelli da bollino nero (sabato mattina): dal 2 al 4 agosto, oltre alle normali pattuglie, ce ne saranno alcuni dedicate a guardare negli abitacoli e multare i conducenti che saranno visti con il cellulare in mano.

Saranno perlopiù pattuglie che si muovono nel traffico, per vedere meglio che cosa fanno i guidatori. In alcuni casi saranno in borghese con auto-civetta.