Smartphone pieghevoli, Samsung rientra nella partita con Galaxy Z Flip5 e Z Fold5

Come sono fatti: la nuova cerniera

I nuovi Samsung sembrano avere le carte in regola per primeggiare nel segmento, molto luxury, degli smartphone che si piegano.La nuova cerniera Flex Hinge di Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5 è stata progettata per essere durevole (e vorremmo ben vedere visto quanto costano) e si basa su una struttura a doppio binario che attenua gli impatti esterni. Ovvio che non è il caso di mettere uno smartphone pieghevole nella borsa del mare con la sabbia sul fondo: occorre buon senso nell'usare questi oggetti che sono più delicati e raffinati. Fold e Flip di quinta generazione sono certificati IPX8 per resistere ad aqua e polvere e le scocche sono realizzate in alluminio.Il cuore di entrambi gli smartphone è il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform, nella versione per Samsung Galaxy. In pratica la base è la stessa di Galaxy S23 Ultra, che ci ha risparmiato i dolori e le scarse gioie dei processori Exynos.

Il Flip offre 8 GB di memoria Ram (pochini), mentre il Fold schiera 12 GB, valore ok ma da considerare il minimo sindacale su un smartphone di questo livello.Lo storage interno parte per tutti e due i modelli da un minimo di 256 GB fino, passa a 512 e arriva 1 TB del top di gamma Galaxy Z Fold5.

Quanto costano

I prezzi? Diciamolo subito, si tratta di device premium il cui valore è anche nell'esclusività e nella raffinatezza tecnologica. Galaxy Z Flip5 nella versione da 256GB costa 1.250 euro, mentre per quella da 512 Gb viene 1.370 euro. Ben 120 euro in più per 256 GB di memoria in più, un salto poco giustificabile se non con la giusta esigenza di fare margini di guadagno. Il Galaxy Z Fold5 costa invece 2.000, 2.190 e 2.360 euro a seconda della variante: 256 GB, 512 Gb e 1 TB.