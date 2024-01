Smartphone, la promessa di intelligenza artificiale rivoluziona il mercato

Ascolta la versione audio dell'articolo

Le macchine possono pensare? Molto prima di diventare pervasiva nella vita quotidiana di gran parte dell’umanità, l’intelligenza artificiale aveva già colonizzato l’immaginario collettivo collocandosi all’intersezione tra conoscenza e creatività. L’idea contemporanea di macchine con intelligenza simile a quella umana risale almeno al romanzo Erewhon di Samuel Butler del 1872. Metropolis, il film di Fritz Lang è ambientato nel 2026, cent’anni dopo il tempo in cui fu girata questa storia di una rivolta guidata proprio da una umanoide. In un gioco di rimandi l’industria creativa e la ricerca scientifica hanno continuato a influenzarsi e, sebbene scienziati e ingegneri abbiano confutato molti scenari fantascientifici - nel 2026 siamo quasi certi che non ci sarà una rivolta di umanoidi - hanno citato moltissimo, nei loro articoli di ricerca sull’AI, i robot resi famosi da film e romanzi.



La realtà è che la ricerca sull’AI per almeno sessant’anni ha avuto un’andatura variabile determinata dalla combinazione mutevole tra investimenti governativi e salti tecnologici fino a quando nel 1997 un computer, Deep Blue, ha battuto a scacchi il campione Gary Kasparov svelando la potenza di un programma decisionale intelligente elaborato grazie al superamento del limite fondamentale dell’archiviazione dei computer che ci frenava 30 anni fa. La legge di Moore, che stima che la memoria e la velocità dei computer raddoppiano ogni anno, ha finalmente raggiunto e in molti casi superato le esigenze.



L’AI, così, non è solo un miglioramento incrementale della tecnologia ma un cambiamento paradigmatico nell’approccio alla risoluzione dei problemi in disparati settori. Ed è sempre più presente in ogni dispositivo connesso al mondo attraverso la rete, in particolare i telefoni cellulari.



L’intelligenza artificiale è già presente nella fotocamera degli smartphone di fascia alta, nelle app per ritoccare le immagini e archiviarle, è determinante nelle esperienze di realtà aumentata e, più in generale, è alla base dei motori di ricerca e degli assistenti vocali, e viene adattata per lavorare dietro le quinte in applicazioni per la gestione della sicurezza e la durata della batteria. Per anni i sensori dei telefonini hanno raccolto dati su di noi, ora l’AI sta imparando a utilizzarli per migliorare l’esperienza degli utenti. Non è esagerato dire che il settore degli smartphone è stato rimodellato intorno alla promessa dell’AI.



Samsung, azienda leader nell’innovazione, è consapevole di tutte le opportunità e delle sfide determinate dall’irruzione dell’IA sulla società. Per questo, il recentissimo Samsung AI Forum 2023, che si è tenuto in Corea del Sud, ha confermato la collaborazione tra esperti dell’industria e del mondo accademico per sviluppare le tendenze della ricerca e assicurare un utilizzo sicuro e nel rispetto dei principi dell’etica dell’AI.



Momento clou del Forum è stata la presentazione di Gauss, il modello di AI generativa sviluppato da Samsung Research che prende il nome dal leggendario matematico che con la teoria della distribuzione normale ha posto la colonna portante dell’apprendimento automatico e dell’IA.



Con Galaxy AI, presentato in anteprima, Samsung promette di cambiare per sempre il modo in cui pensiamo ai nostri smartphone. Galaxy AI è un’esperienza mobile completa di Intelligenza Artificiale, alimentata sia dall’AI su dispositivo sviluppata da Samsung che dall’AI su cloud e abilitata da collaborazioni aperte con leader del settore.



Per un piccolo assaggio dei benefici che abiliterà, si pensi al Live Translate Call, funzione di traduttore integrata all’interno della chiamata, senza più dover utilizzare app di terze parti. Le traduzioni audio e testuali appariranno mentre si parla, semplificando al massimo una chiamata in un’altra lingua. E poiché è un dispositivo Galaxy AI, si può star sicuri che, in qualsiasi scenario, le conversazioni private resteranno sempre sul proprio smartphone.



È solo un assaggio di ciò che verrà. È questa l’AI che cambia il mondo e la vita.