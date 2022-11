Smartphone di seconda mano, l’ecosostenibilità ha un costo

Ascolta la versione audio dell'articolo

In Italia solo un consumatore su tre è disposto a pagare un prezzo superiore per acquistare uno smartphone più sostenibile in termini ambientali, mentre la maggioranza continua a preferire un telefonino nuovo, sebbene il prezzo rimanga il primo parametro ad orientare l'acquisto. Perché questa diffidenza verso i prodotti usati e ricondizionati? Basta il desiderio di garantirsi una maggiore durata del prodotto per giustificarla? Di certo il problema non è la mancanza di soluzioni per la compravendita di telefonini di seconda mano. L'ultima si chiama uus.io, app della finlandese Nordic Mobile Trust in rampa di lancio nel nostro Paese e scaricabile gratuitamente da App Store e Google Play. I suoi plus, oltre alla scontata vocazione alla ecosostenibilità, sono la facilità d'uso della piattaforma e il motore di intelligenza artificiale che riconosce all'istante il modello e le caratteristiche dello smartphone e ne calcola il miglior prezzo per il venditore e per l'acquirente. Fra i pionieri del mercato dei telefonini usati, oltre a Refurbed, c'è un'altra azienda scandinava, Swappie, nata nel 2016 e attiva anche in Italia per la vendita online di iPhone ricondizionati.

Di questa partita è anche una startup italiana, la milanese Senso, che opera in circa 20 Paesi, Italia naturalmente compresa, nell'universo dei dispositivi Apple ricondizionati con un processo di lavorazione che sfrutta robotica e algoritmi per ridurre gli sprechi e le emissioni di Co2. Ma quanto costa uno smartphone (o un melafonino) di seconda mano? Sulle piattaforme di cui sopra si può trovare un iPhone SE del 2020 a 207 o una serie 8 a 149 euro, uno Xiaomi Mi Mix 3 a 179 o un Google Pixel 3A a 150 euro, un Oppo A53s a 139 e un Huawei P Smart del 2017 a 115. Scendere sotto quota 100, anche nell'usato, è impresa quasi impossibile