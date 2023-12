Smartpricing, round A di finanziamento da 13 milioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Smartpricing chiude un round di investimento Series A da 13 milioni di euro: 11 milioni di euro equity + 2 milioni di euro di linee di credito bancarie. L’operazione è guidato da Partech, venture capital internazionale con sede a Parigi, che con Simone Riva (senior principal) e Philippe Collombel (co-founding partner) ha deciso di investire per la prima volta in Italia. Si tratta anche del primo investimento del loro nuovo fondo Partech Venture, in cui CDP Venture ha investito attraverso il programma “International Fund of Funds”.

Il processo di raccolta ha inoltre visto la partecipazione di The Techshop con Gianluca D’Agostino (lead investor del round seed effettuato nel 2022), e Azimut Digitech Fund con l’aiuto di FNDX. Si sono inoltre uniti al round i founders di Bending Spoons.

«Avevamo diversi potenziali lead investor, ma abbiamo optato per Partech, per notorietà del fondo, conoscenza del nostro mercato e per l’approccio di Simone e delle persone coinvolte nel processo. Crediamo che siano i partner giusti per la nostra grande ambizione e per gli obiettivi di crescita globale che abbiamo da principio. Da sottolineare che questo round, nonostante il periodo estremamente negativo per gli investimenti in startup, è stato uno dei più grandi mai avvenuto nella nostra regione, su un’azienda 100% trentina, a testimonianza ulteriore degli importanti risultati ottenuti fino ad ora. Crediamo di essere al giorno 1 di un viaggio che ci porterà ad aiutare decine di migliaia di strutture in tutto il mondo con svariati prodotti che ad oggi non esistono sul mercato» commenta Luca Rodella, ceo e co-founder della startup.

I piani di sviluppo

Dalla propria costituzione, Smartpricing è cresciuta in maniera rilevante fornendo il proprio servizio in 17 Paesi in tutto il mondo, focalizzandosi principalmente su area DACH e Italia. Con l’obiettivo di raggiungere i 100 milioni di euro di fatturato annuo nel medio periodo, l’azienda prevede di ampliare in modo sostanziale il proprio team e di lanciare nuovi prodotti innovativi, consolidando la sua posizione nel verticale software e fintech a 360 gradi per il settore alberghiero. Smartpricing è stata inoltre selezionata nella lista di Sifted del Financial Timescome una delle 10 startup più promettenti d’Italia del 2023, per la crescita e la tecnologia sviluppata secondo diversi Venture Capital e da Linkedin come una delle 10 principali startup italiane.

La raccolta di Smartpricing arriva in uno dei momenti più difficili per il mondo degli investimenti in startup, segno che conferma il percorso più che positivo fatto dalla startup nonostante il periodo storico critico. Oltre 3 mila albergatori utilizzano Smartpricing in tutto il mondo, aumentando il proprio fatturato mediamente di oltre il 30%.