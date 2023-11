Smartwatch, gli orologi sono sempre di più computer indossabili

Ascolta la versione audio dell'articolo

Da una parte i romantici dell’orologio tradizionale, dall’altro gli amanti dell’hi-tech, convinti che mettersi al polso un quadrante connesso a internet sia un pregio più che un ulteriore motivo di dipendenza tecnologica. Che il mercato degli indossabili sia in salute lo affermano un po’ tutti gli analisti, a partire da quelli di Canalys. Nel loro più recente report “Wearable Band Analysis” si legge di come il settore, che comprende anche i dispositivi meno intelligenti, i braccialetti a uso quasi prettamente di fitness, sia cresciuto del 6% nel secondo trimestre dell’anno, con previsioni sicuramente rosee per il 2023. La categoria che guadagna di più è proprio quella degli orologi smart, che vede in Apple il marchio principale, seguita da Xiaomi, Huawei e tutte le altre.

Nella classifica di Canalys non c’è Samsung, la cui quota scende sotto il 10%, sorpassata anche da brand emergenti come Noise e Fire-Boltt, che hanno ottenuto, rispettivamente, una crescita su base annua dell’86% e del 70% soprattutto in India, dove lo scenario è dominato dai prodotti economici. Il segmento è di interesse globale, anche grazie alle recenti innovazioni che riguardano l’intelligenza artificiale.

La sfida di Google

Lo dimostra Google, che ha portato anche in Italia il suo Pixel Watch 2 (399 euro), un prodotto unico nel suo genere per un motivo su tutti: è l’unico e solo che integra alla perfezione tutta la pletora di app del colosso americano, senza che vi sia bisogno di fare nulla per installarle, dal telefono o dal quadrante. La base è la stessa di altri modelli Wear OS ma, come accade per gli smartphone Pixel, qui l’esperienza è nativa per il mondo Google, quindi adattata alla perfezione ad app come i sistemi di pagamento del Wallet, le varie Gmail, Calendar e persino Maps e YouTube.

Un ruolo centrale è svolto dall’Assistente che non è ancora il più evoluto Bard ma è chiaro che il passo successivo sarà quello: far diventare lo smartwatch un supporto avanzato per le attività quotidiane, focalizzato anche sull’IA generativa. Sarà la fine degli smartphone? Non proprio ma un colpo bene attestato, questo si. Il Pixel Watch 2 dispone di tre nuovi sensori che consentono di ottenere informazioni più approfondite sulla propria salute. Insieme all’algoritmo di frequenza cardiaca IA migliorato, il sensore con il 25% di LED in più di Pixel Watch produce una lettura più accurata del 40% per le attività ad alta frequenza cardiaca, come l’HIIT, lo spinning e il canottaggio. Certo la seconda generazione di Pixel Watch non è perfetta, ad esempio nell’autonomia che è “buona” ma non eccelle e nelle dimensioni forse un po’ contenute del quadrante rispetto ai rivali, però materiali di costruzione, usabilità e personalizzazione sono ai massimi livelli.

Le mosse di Samsung

L’altra faccia della medaglia Wear OS è il Galaxy Watch 6 di Samsung. Questo arriva in tante versioni, solo Bluetooth o anche LTE, con cassa da 43mm o 47mm (Classic da 419 euro) oppure da 40mm o 44mm (da 319 euro). Qui il punto forte è l’integrazione con il Play Store, le numerose opportunità di monitoraggio e parametri assenti altrove, come il livello di ossigeno nel sangue e la pressione arteriosa, dopo una periodica calibrazione con un misuratore casalingo.