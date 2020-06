Smartworking, una app trasforma bar e caffetterie in spazi di lavoro La startup Nibol ha sviluppato una app che consente di prenotare una postazione di lavoro in diverse caffetterie di Milano, per rispondere alle sempre maggiori esigenze di lavoro agile di An.Ga.

La startup Nibol ha sviluppato una app che consente di prenotare una postazione di lavoro in diverse caffetterie di Milano, per rispondere alle sempre maggiori esigenze di lavoro agile

2' di lettura

Mettere in rete bar e caffetterie milanesi che ospitano postazioni di lavoro dedicate ai “lavoratori agili”. In un periodo in cui lo smartworking resta molto diffuso, la start up Nibol ha sviluppato un'app con un doppio obiettivo: da un lato, offrire un aiuto ai locali per affrontare la fase 3, riconvertendo gli spazi in postazioni di co-working. Dall'altro, garantire scrivanie on-demand sanificate e munite di wifi. A tutti gli effetti, un ufficio diffuso.

Spazi alternativi per lo smart working

Se è vero che il 60% dei lavoratori dichiara di voler continuare a lavorare da remoto anche post-pandemia (fonte Indagine Cgil/Fondazione Di Vittorio sullo Smartworking), è altrettanto vero che lavorare da casa non è sempre facile: mancano la comodità della propria postazione, il confronto con i colleghi, il caffè o il pranzo con i clienti o i fornitori. Così come non è facile trovare uno spazio alternativo che sia economico, comodo e, in questo periodo, sanificato.

Prenotazione tramite App

Per rispondere alle esigenze degli smartworker, la start up permette di prenotare un “hot desk” in modo semplice. Grazie alla geolocalizzazione, l’app mette in evidenza i locali Nibol più vicini all'utente. Sulle pagine dei diversi locali, sono visibili i dettagli delle singole postazioni – dalle prese elettriche all'aria condizionata – e le recensioni lasciate dagli altri clienti su voci quali comodità e tranquillità della location, ma anche qualità del cibo e bevande. Fatta la scelta, non resta altro che prenotare il proprio tavolo tramite l'app, specificando quando e per quanto tempo verrà occupato.

Le opportunità per bar e caffetterie

Dall'altra parte, anche i gestori dei locali si trovano ad affrontare difficoltà legate a dinamiche quali distanziamento sociale e divieto di assembramenti. Nibol rappresenta un'opportunità anche per i locali che hanno la possibilità di riconvertirsi in spazi di lavoro sicuri e sanificati: le caffetterie e i bar non hanno costi fissi per entrare nel network di Nibol, potendo così sfruttare anche le ore solitamente meno frequentate.

15 locali a Milano

«Il mondo del lavoro è stato stravolto negli ultimi mesi. Un cambiamento repentino che non ha fatto altro che consolidare la pratica dello smartworking, se si pensa che già nel 2019 la crescita degli smartworker è stata del 20% rispetto al 2018 - afferma Riccardo Suardi, fondatore di Nibol -. In questo contesto, il nostro obiettivo è semplice: offrire un posto comodo ed economico dove lavorare, avendo anche la possibilità di trovare altre persone che fanno parte della community di Nibol. Al momento siamo attivi con 15 locali su Milano. Abbiamo due obiettivi a breve termine: ampliare l’offerta con la possibilità di prenotare spazi privati e far arrivare il servizio anche nelle altre città italiane».