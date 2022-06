Smartworking vista vigneto, brindano Langhe e Monferrato

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Smartworking con vista sul vigneto. Se il Piemonte è rimasto per anni un passo indietro rispetto alla capacità attrattiva della Toscana e più soggetto a un turismo “mordi e fuggi”, con la pandemia – e il ritrovato entusiamo di italiani e stranieri verso la seconda casa a scopo turistico – Langhe e Monferrato sono rientrate nei radar di acquirenti e affittuari.

Langhe e Monferrato

Sempre molto richieste le case in campagna in tutto il territorio di Langhe, Roero e Monferrato che continuano a godere di un grande interesse da parte di acquirenti provenienti da Nord Europa e Stati Uniti. Tra le famiglie italiane che cercano soluzioni indipendenti o semi-indipendenti, requisiti richiesti sono lo spazio esterno, la possibilità di costruire una piscina, i collegamenti con i centri abitati e la presenza di servizi. Per gli investitori esteri costituisce un valore aggiunto la vista panoramica.



Da record, le terre del Barolo: il prezioso vino, infatti, può essere prodotto dal vitigno nebbiolo in soli 11 comuni dove i prezzi dei vigneti vanno da 600mila euro all’ettaro fino a oltre 3 milioni di euro all’ettaro.

«Sempre sostenuta la domanda nel comune di Alba e in quelli limitrofi. Si conferma la crescita di richieste di case di campagna – ha affermato Enrico Garino, affiliato Tecnocasa – iniziata subito dopo il lockdown. Le cercano sia residenti del posto come prima casa sia stranieri che, dal Nord Europa, acquistano la casa vacanza in questi luoghi. In entrambi i casi ci si orienta verso immobili di 120-150 mq con circa 1000 mq di giardino, indipendenti su quattro lati, privi di servitù di passaggio, con un giardino circostante, possibilmente piscina e una buona esposizione panoramica. Il budget dell’acquirente italiano è più contenuto e si aggira intorno a 300-400mila euro per una soluzione ristrutturata. A titolo di esempio una soluzione in buono stato di 150 mq, con 2mila-3mila mq di terreno annesso può costare da 400 a 450 mila euro».

«La casa in campagna – ha aggiunto Franco Sampò (Gabetti Langhe) – è ricercata anche da persone residenti in Lombardia e Piemonte che valutano di usufruire delle agevolazioni del superbonus 110 per cento. Anche perché c’è poca offerta e molto vetusta. La possibilità di lavorare in smartworking ha portato anche ad un incremento di richieste di case e, in questo caso, si cerca una soluzione con una camera in più come zona studio».