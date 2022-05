Smascherare chi abusa della parola valore

Ascolta la versione audio dell'articolo

Come logora e consunta dall’uso la parola “valore”. Ci giunge oggi dall’economia (i beni sono cose che hanno valore per pregio intrinseco o rarità), e poi dilaga in ogni campo del vivere umano. E crescono di giorno in giorno, e si espandono a regimi politici, unioni monetarie, alleanze militari, leggi costituzionali e norme ordinarie. Non più principî immutabili nel tempo, o fedi religiose evocanti la divinità, ma enti ed oggetti che la volontà umana solleva ed erige a valori. Sono generati e sorretti dalla volontà di coloro che li pongono, e perciò pronti in loro difesa a patire gravi pericoli e rischî estremi.

Il disvelarsi del volere, il quale per sua indole è proprio di ogni uomo, e si esprime mutevole e precario, toglie ai valori qualsiasi rango di immutabilità. Nascono e tramontano insieme con la volontà che li generò e accompagnò nel cammino terreno. Così diventano criterî temporanei di condotta, o si levano crudeli e impietosi nel giudizio, o scadono a materia di negoziati transattivi e patti di morte. La perdita della perenne immutabilità (il “Dio è morto” di Nietzsche) li consegna alla finitezza del volere umano.

E questo li rende intrinsecamente storici e variabili. Non c’è alcun magistrato, che, muovendosi al di sopra della storia, possa giudicarli, apprezzandoli o condannandoli. Sta a ciascun individuo di sceglierli e di assumerne la responsabilità. È il politeismo dell’età moderna, indagato e definito da Max Weber, del quale è memorabile la pagina “tra le due leggi”, che premono e stringono sull’animo dell’uomo, e nessuno può consigliarlo o sostituirlo nella scelta, tutta affidata alla sua volontà.

La filosofia e la pratica dei valori vorrebbero salvare il mondo dall’abisso, e opporsi al vuoto e al disincanto del nichilismo. Ma la battaglia si risolve, quasi per paradosso, nell’estremo e oscuro soggettivismo di coloro che dichiarano di porre o scoprire valori. In questa conversione di norme in valori è – come vide l’acutissimo Carl Schmitt – la radice di una crisi profonda. Il giudice non è più chiamato ad applicare la legge (a cui pur sarebbe soggetto per dovere costituzionale), ma ad attuare valori: vaghi, indefiniti, incerti nel contenuto e nella dimensione, duttili e proni alle qualsiasi circostanze del caso.

E parimenti l’uomo di governo, in luogo di calcolare la concretezza di interessi e bisogni, e di osservare il giuoco delle potenze storiche; anch’egli si lascia prendere dal mistero dei valori (o forse è soltanto schermo retorico e demagogico, che imprime certa tonalità di principî anche alle parole più banali e volgari).