Smau sbarca a Taranto Blue economy e cleantech: innovazione nel porto di Taranto con progetti, imprese e startup di livello europeo di Domenico Palmiotti

Smau, l’evento dedicato all’innovazione, alle imprese e alle start up, approda per la prima volta a Taranto e apre un focus dedicato alle nuove prospettive di sviluppo della città: blue economy, innovazione, cleantech. Tre fronti declinati in una serie di temi specifici come porto, turismo e valorizzazione dei prodotti del mare per la blue economy, ricerca e nuovi materiali per l'innovazione, sostenibilità ambientale, rinnovabili, trasporti ed economia circolare per il cleantech. Promotori di Smau Taranto, Ice, Camera di Commercio e Autorità portuale di sistema del Mar Ionio. E proprio un’area del porto ha ospitato Smau Taranto, che arriva dopo l’evento di Berlino di giugno e precede quello di Milano di ottobre. «Pensiamo che oggi l’innovazione nasca in nuovi luoghi e con nuovi protagonisti - dichiara Pierantonio Macola, presidente di Smau - e abbiamo visto in Taranto una innovazione formidabile, in particolare modo nel porto di Taranto che ha un progetto di livello europeo tra imprese e start up. Siamo qui per la prima volta - aggiunge Macola -, ma con l’idea di tornare un’altra volta e collegare quest’appuntamento con Smau Milano, Smau Berlino e Smau Londra». «Oggi, per esempio - rileva il presidente di Smau -, abbiamo presente Mercedes che è alla ricerca in tutta Europa di casi concreti di innovazione su cui investire e con i quali collaborare. Questa innovazione nasce, come il turismo e come tante altre cose, in luoghi un pò insperati. In Taranto - dichiara Macola - abbiamo visto un vivaio molto interessante e ora ci ripromettiamo di connetterlo agli operatori leader in Europa che oggi sono molto diversi rispetto ad anni fa». «Ogni appuntamento di Smau cerchiamo di focalizzarlo - prosegue Macola -, quindi cleantech e blue economy sono il fil rouge dell'appuntamento di Taranto. Però trasversalmente il porto ha preso i suoi clienti importanti come il militare, ArcelorMittal, l'Eni, ed ha ha fatto da ponte con tutte le start up italiane. Diciamo che viene così disarticolata la territorialità e Smau funziona un po' come agenzia dove non si deve essere necessariamente vicini». Per Alessandra Todde, sottosegretario allo Sviluppo economico, «è fondamentale parlare di innovazione e di futuro in una città come Taranto». «La cosa che colpisce - aggiunge Todde - è che una città che ha vissuto di una economia di fatto monotematica con l’acciaio, possa aprirsi a nuove esperienze di futuro, che sono quelle del cleantech e delle tecnologie dei nuovi materiali, Questo ci trasmette una visione che sinora è mancata. Si è sempre parlato di passato, di problemi, ma oggi ci confrontiamo col mondo tecnologico. La tecnologia non ha barriere. In questo momento è il modo più veloce per riuscire a cambiare in modo sostanziale quelli che sono i vecchi modelli economici e e trasferire nuove competenze e nuove conoscenze in un contesto che possa essere finalmente nuovo». Per il sottosegretario Mise, il Tecnopolo Mediterraneo di Taranto, che nella precedente legge di Bilancio ha avuto un primo stanziamento, «sarà sicuramente il fattore concreto che porterà questi progetti, oggi sulla carta, ad essere iniziative effettive e specifiche. Serve l'importanza di una direzione e di un coordinamento perchè non ci mancano le idee e le iniziative singole».

E tra i nuovi progetti presentati a Smau ci sono quelli che riguardano il monitoraggio tecnologico delle condizioni degli allevamenti di mitili (le cozze, e Taranto ha un’antica vocazione produttiva in tal senso) e il nuovo Centro di ricerche di ArcelorMittal. Planetek Italia ha illustrato la piattaforma informativa Rheticus basata su dati satellitari e sullo sviluppo dell'applicazione per la mitilicoltura che ha aperto nuovi scenari e nuove possibilità di mercato per gli acquacoltori.

Le problematiche legate ai cambiamenti climatici e al degrado dell’ambiente marino, è stato osservato a Smau, possono causare variazioni nella quantità e composizione nutritiva, nella temperatura dell’acqua e nella produttività degli allevamenti. Le attività di acquacoltura devono quindi essere ottimizzate al fine di massimizzare la redditività, rispettare i vincoli normativi ed evitare situazioni rischiose. Gli operatori dell'acquacoltura hanno bisogno di informazioni precise e dettagliate per identificare i migliori tempi di raccolta e vendita, minimizzare il rischio di perdita della produzione e aumentare la redditività. Ecco perché è necessario possedere stime e previsioni sia sui parametri biofisici del mare, che sui trend di crescita delle specie allevate, e oggi queste informazioni possono essere fornite dalle tecnologie satellitari. Finanziato dal ministero delle Politiche agricole e testato su 30 allevamenti di mitili, la piattaforma Rheticus Acquaculture è stata sviluppata in collaborazione con Blue Farm, lo spin off dell'Università Ca' Foscari di Venezia.

ArcelorMittal, invece, ha presentato a Smau Taranto il Centro di ricerche che rientra negli impegni assunti a settembre 2018, in sede di accordo al Mise, e prevede un investimento di circa dieci milioni di euro. È in fase di allestimento la struttura all’interno dell'acciaieria. «Abbiamo molti progetti per ridurre le emissioni di CO2 - annuncia Nicolas Bontems, responsabile R&D -, l'impatto ambientale della nostra industria e il consumo di energia. Noi non vogliamo fare solo un'acciaio di qualità ma vogliamo soprattutto fare un acciaio sostenibile. E a tal proposito proprio a Taranto sta sorgendo il nuovo Centro di ricerca che sarà dotato delle migliori tecnologie che esistono. Stiamo lavorando con le scuole locali per portare a Taranto i migliori talenti. Il nostro obiettivo è chiaro: costruire insieme un futuro sostenibile»