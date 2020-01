Smog, ancora stop alle auto al Centro-Nord. La scappatoia delle “false” ibride

- venissero considerate tutte le fonti di inquinamento (l’auto non è affatto l’unica, ma è controllabile meno difficilmente di quelle domestiche e in certe città - tra cui l’italiana Milano - i trasporti provocano ben il 70% delle emissioni di NO2 e una sua limitazione può abbatterne le concentrazioni fino al 40%, secondo un recente studio del centro di ricerca Jrc della Ue);

- fossero previste sia misure strutturali preventive sia misure temporanee da attivare in caso di emergenza-smog.

Le misure strutturali sono quelle che scattano soprattutto al Nord e al Centro dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno. Provvedimenti di questo tipo dovrebbero dare indicazioni di lungo termine a chi deve scegliersi un’automobile: fissano un calendario (il più dettagliato e “coraggioso” finora è quello di Milano) in base al quale ciascuno può farsi un’idea su quando la propria vettura sarà colpita da questi divieti stagionali e quindi diventerà difficilmente utilizzabile in città.

Le misure temporanee sono quelle che scattano quando i valori di concentrazione degli inquinanti superano certe soglie. E diventano più severe se l’inquinamento sale ulteriormente. Proprio ciò che sta accadendo in questi giorni e pare destinato a ripetersi in modo sempre meno raro, visto che i cambiamenti climatici tendono a far alternare periodi di piovosità eccessiva (come lo scorso autunno) ad altri di siccità (in buona parte d’Italia non piove né c’è vento da circa un mese, cosa che impedisce la dispersione degli inquinanti).

I due livelli di blocco

L’accordo per il Bacino Padano fa riferimento solo al PM10. Fino a quando la concentrazione (misurata il lunedì e il giovedì) non supera i 50 microgrammi per metro cubo di aria, non c’è alcun allarme e vigono solo le misure strutturali.